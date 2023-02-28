Руководитель ОЛПЭ Игорь Розенфельд о союзе c Koos и поездке Петерсона в Донецк: это перешло границы

„Поездка Петерсона? С нами это не согласовывалось, в данной ситуации это выглядит не очень хорошо“, - прокомментировал руководитель Объединенной Левой партии Эстонии Игорь Розенфельд визит своего единомышленника на оккупированные Россией территории.



Что вы подразумеваете под „не очень хорошо“?



Я имею в виду, что сейчас от такого посещения следовало бы воздержаться, потому что нас могут обвинить в том, что мы поддерживаем войну России против Украины. У нас есть определенная точка зрения на эту войну, мы считаем, что украинские радикалы тоже несут ответственность. И русские радикалы, и украинские. Но в данной ситуации быть в Донбассе - мы считаем, что это, скажем так, дает возможность обвинить нас в полной поддержке политики России, чего нет.

Вы расторгнете договор между своей партией и движением Петерсона?

То, что Айво Петерсон ездил в Донбасс, это плохо. Договор - мы его подписали, сейчас важно дождаться конца выборов. Мы просто хотим указать, что мы должны будем сильно думать, что касается того, что будет дальше. Потому что эти нарушения нашего соглашения нас подставляют. Они не идут на пользу нашим отношениям.



Нет опасности, что Айво Петерсон вернется в Эстонию, его возьмут под стражу, например? Что тогда?

Ну вот в том-то и дело, это очень плохо. Эта поездка... Мы считаем, что это на грани провокации. У группы Koos есть такой подход, что должен быть скандал во время выборной компании. Но есть какие-то границы, мы считаем, мы не должны их переходить, ставить свою ситуацию под угрозу. Вот эта поездка, выступление у Соловьева (Владимир Соловьев - российский пропагандист, - прим. RusDelfi) - нам это не нравится.

То, что Айво Петерсон поехал в оккупированный Донецк и выступал у Соловьева, все-таки перешло какие-то границы и договоренности?

Для нас переходит, это выход на пределы договоренности. Поэтому мы должны закончить наш процесс, осталось немного. Но эти вещи не способствуют нашим дальнейшим отношениям.

Возможно ли в таком случае идти дальше вместе?