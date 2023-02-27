Новости Эстонии
27.02.2023, 13:45

Баллотирующийся в Рийгикогу лидер движения Koos Айво Петерсон съездил в Москву и оккупированный Донецк в поисках „вины эстонцев“

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Глава МВД: он представляет угрозу безопасности Эстонии!
Айво Петерсон в оккупированном Донецке.
Айво Петерсон в оккупированном Донецке.
ФОТО: Erakogu

Лидер движения Koos Айво Петерсон, баллотирующийся в Рийгикогу по спискам Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), перед выборами успел съездить в Москву и каким-то образом даже попал в оккупированный Россией Донецк. Обсуждение ситуации дошло уже до правительства, а министр внутренних дел считает, что Петерсон представляет угрозу безопасности Эстонии.

52-летний Петерсон (фамилия при рождении Крылов) опубликовал в социальных сетях обращение как на эстонском, так и на русском языках, в котором рассказал, что находится в Донецке „на миротворческой и гуманитарной миссии“, и показал, что происходит по ту сторону фронта. Он обвинил эстонскую журналистику в том, что та однобоко освещает войну в Украине и говорят одно и то же: что сепаратисты сами бомбят свои города, больницы, квартиры и детские сады.

Согласно данным Delfi, всего пару дней назад Петерсон находился в Москве. Вместе со своим однопартийцем Олегом Ивановым он принял участие в пропагандистской российской телепередаче „Соловьев Live“, где заявил, что в Эстонии для смены текущего политического курса необходимо провести восстание или партизанскую войну. Ранее Петерсон распространял нарратив о том, что Россия в Украине якобы воюет за Эстонию.

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