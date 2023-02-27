Эстонский активист: увидел цветы возле российского танка на Вабадузе - выбросил их в ближайшую урну(26)
Недавно на площадь Свободы привезли подбитый российский танк Т-72. Некоторые стали приносить к нему цветы. RusDelfi поговорил с теми, кто решил принесенные букеты от танка убрать.
Украинская беженка Таня стала свидетелем того, что к танку стали приносить цветы. „После Шествия единства и благодарности мы с друзьями подошли к танку, чтоб посмотреть на него, — рассказывает Таня. — Подруга увидела на танке три гвоздики. Сказала, мол, смотрите, уже кто-то цветы принёс. Я сказала, что уберу их. Подошла, взяла их и отнесла к памятному камню возле церкви. Подруга сказала, что когда я отходила от танка, две женщины, которые там стояли, негромко мне вслед произнесли нецензурное оскорбление. Наверное, это они принесли цветы к сгоревшему танку оккупантов“.
Татьяна вместе с друзьям еще несколько минут побыли возле танка. „Я убедилась, что никто не пошел забирать их от камня обратно, и мы ушли, — вспоминает девушка. — Я не понимаю, что должно быть в голове у человека, чествующего убийц и насильников“.
„Почему люди несут цветы к танку? Потому что эти люди хотят Россию в Эстонии“, — заканчивает разговор Таня.
Даниил Куракин — видеоблогер, активист и член Открытой Республики. Даниил был одним из тех, кто „выбросил цветы в ближайшую урну“. Видеоблогер в воскресенье пришел к танку и увидел, что на нем лежал огромный букет. „Один мужчина при мне убрал его с корпуса танка, а я выкинул букет в мусорку, — рассказывает блогер. — Мы поговорили, и оказалось, что этот мужчина летом ездил в Украину, чтобы обучать украинских солдат и даже был в прифронтовой зоне“.
Лично с теми, кто принес цветы, Даниил не разговаривал. „Однако мое действие снимала на телефон пожилая женщина, которая комментировала мой поступок в духе „посмотрите только, что творит подрастающее поколение“.
„В большинстве своем все мои друзья и знакомые все прекрасно понимают. Я сформировал вокруг себя проевропейское и проукраинское окружение, — рассказывает Даниил. — Конечно, у меня есть родственники, которые не понимают данный перфоманс и не хотят обсуждать тему войны, но мои друзья, с которыми я ходил на акции в поддержку Украины, все прекрасно понимают“.
Подписчики также отреагировали сугубо положительно, рассказывает блогер. „Мы с моим лучшим другом сегодня ходили смотреть на этот танк и сделали фото. Когда я опубликовал его в своих соцсетях и в сообществе канала на YouTube, в комментариях начали писать, насколько эстонцы крутые, и отправляли пожелания, чтобы российские танки прибывали в Эстонию только в таком виде“.
Даниил уверен, что люди несут к танку цветы, чтобы таким образом почтить память российских солдат, погибших в Украине.
„Особенно тех трех танкистов, погибших в этом танке, — отмечает блогер. — С их точки зрения они — не преступники, поехавшие на этом танке захватывать чужую страну, убивая мирных жителей. Для них это — жертвы войны, которую, по их мнению, развязали некие абстрактные элиты. Мир, который они декларируют, такой же абстрактный“.
Активист также отмечает, что везде, куда привезли танки и куда люди приносят цветы, акции такого рода — запланированные.
„В Берлине это была акция пророссийских активистов. Конечно цветы, что возложили к тому танку, приносили не по одному. В Германии, особенно в восточной ее части, до сих пор имеется сильное пророссийское движение. В Риге вчера цветы к аналогичному танку возложили сотрудники Российского посольства. У нас цветы решили приурочить к прощенному воскресенью ровно такие же пророссийские активисты“.
Привезенный танк — наглядная демонстрация результата нашей поддержки Украины для общества Эстонии, делится активист. „Вся та военная помощь, которую мы отправляем для ВСУ, не уходит в пустоту. Благодаря ней украинцы эффективно защищают свою страну от российских захватчиков, уничтожая сотнями точно такие же танки“.