ФОТОРЕПОРТАЖ | Шествие единства и благодарности прошло в Таллинне: Нам нужно еще больше оружия, танков, авиации, амуниции
В центре Таллина прошло Шествие единства и благодарности. Символ шествия — защитная сетка в цветах украинского и эстонского флагов, сплетенная украинскими и эстонскими женщинами и подростками. „Защитная сетка напоминает о том, что Украина объединила страны в защиту цивилизации и будущего от темных империалистических сил неонацизма“, — рассказывают организаторы мероприятия. Как проходит шествие — в репортаже RusDelfi.
В цветах украинского и эстонского флагов
Парами, большими компаниями по всему город стали заметны люди с украинским флагами. Больше семисот человек собралось сегодня в старом городе, чтобы поучаствовать в Шествии единства и благодарности в Таллинне: „365 Дней в войне, которая продолжается 9 лет“.
Мужчины аккуратно выносят вперед защитную сетку в цветах украинского и эстонского флагов. Идут последние приготовления. Где-то в самом конце затягивают народную украинскую песню, ее словно подхватывает волной и приносит в первые ряды.