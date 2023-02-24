Новости Эстонии
24.02.2023, 20:47

ФОТОФАКТ | Кая Каллас удивила выбором наряда для президентского приема

 (39)
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас, предпочитающая классику, удивила выбором наряда для президентского приема в честь Дня независимости Эстонии.

Если обычно она предпочитает более скромный крой и цвета, близкие к бежевому или национальным мотивам, то сегодня она предстала перед общественностью в необычном лиловом вечернем платье от дизайнера Лийзи Ээсмаа. Смотрите сами!

EV 105 fotostend

Вместе с премьер-министром позируют Сийм Каллас (ее отец), Андрус Ансип, Таави Рыйвас, Юри Ратас.

Больше фотографий с приема смотрите ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (39)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии