24.02.2023, 20:47
ФОТОФАКТ | Кая Каллас удивила выбором наряда для президентского приема(39)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кая Каллас, предпочитающая классику, удивила выбором наряда для президентского приема в честь Дня независимости Эстонии.
Если обычно она предпочитает более скромный крой и цвета, близкие к бежевому или национальным мотивам, то сегодня она предстала перед общественностью в необычном лиловом вечернем платье от дизайнера Лийзи Ээсмаа. Смотрите сами!
Вместе с премьер-министром позируют Сийм Каллас (ее отец), Андрус Ансип, Таави Рыйвас, Юри Ратас.
Больше фотографий с приема смотрите ЗДЕСЬ.