ПРЯМО СЕЙЧАС | Смотрите, как президент с супругой принимают гостей!

Сегодня, 24 февраля, Эстонии отмечает 105-ый День независимости. Предлагаем вам следить за событиями этого дня вместе с нами. Днем на площади Вабадузе в Таллинне прошел военный парад, а вечером в концертном зале „Эстония“ проходит президентский прием.