24.02.2023, 07:00
ПРЯМО СЕЙЧАС | Смотрите, как президент с супругой принимают гостей!
Сегодня, 24 февраля, Эстонии отмечает 105-ый День независимости. Предлагаем вам следить за событиями этого дня вместе с нами. Днем на площади Вабадузе в Таллинне прошел военный парад, а вечером в концертном зале „Эстония“ проходит президентский прием.
Смотрите онлайн-включение с приема, а также читайте наш праздничный блог.
Гости слушают речь президента и слушают концерт. Саму речь можно прочитать ЗДЕСЬ.
Гости фотографируются возле фотостены:
Прибытие гостей:
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