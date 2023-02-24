РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА | „Друзья, все вместе мы на одном корабле. Хорошие и плохие, праведные и грешные, представители разных национальностей и вероисповеданий“

Только вот нас не связывает с Европой ни современная автомагистраль, ни высокоскоростная железная дорога, об авиасообщении я пока говорить не буду. И если мы будем, подобно Нипернаади, просто сидеть и смотреть, как садится солнце, солнце зайдёт, и наши шоссейные и железные дороги не будут построены. Быстрые соединения, все виды соединений с севером, западом, югом и внутри самой Эстонии - от дорог до линий электропередач и Интернета - должны быть частью нашего стратегического стремления избежать маргинализации на дальнем рубеже свободного мира.

Но люди - не песчинки, а Эстония - не облачко дыма. Мы должны быть одновременно крепкими и гибкими, находчивыми и смелыми. Мы должны сохранить все те качества, которые помогли Эстонии снова стать неотъемлемой частью западного мира.

Вот почему, если мы, как писал Таммсааре, в самом деле хотим помочь себе, мы должны укреплять свою внутреннее убеждение в том, что наш единственный истинный выход - это верность нашей стране, нашему народу, нашему языку, нашей культуре, нашей идентичности. Без веры в эту истину мы будем подобны разметаемому порывами ветра скоплению песчинок или дыму, который рассеивается в пространстве.

Безопасность. Материальная защищённость людей. Поддержание основ демократии. Образование. Здоровье. Среда. Инновации и экономический рост. Отношения между государством и гражданами. Сохранение страны и народа.

Мы торопились, когда шли в Европейский союз и НАТО. После этого могло показаться, что пришло время перевести дух. Но такой возможности уже нет. Опять наступило время спешить.

Но мы не стоим на месте, потому что стоящие оказываются последними.

Да, каждый человек есть мир. Эти миры создают наш общий мир, где мы все вместе. Словно на одном корабле.

В январе я попросил школьников написать сочинения на тему „Зачем миру Эстония?“. Задумываться над этим вопросом могли бы и взрослые. Преподаватель Таллиннского Политехникума Мерье Меэритс приложила к письменным работам своих учеников сопроводительное письмо. Зачитаю его отрывок: „...Поскольку каждый человек - это мир, мне Эстония нужна, чтобы говорить по-эстонски без стеснения и страха, есть чёрный хлеб и свободно жить на родной земле“.

Во-первых, конечно же, поздравляю! С Днем рождения Эстонской Республики! Именно это мы празднуем сегодня здесь, в „Эстонии“, и неизмеримо больше людей - в своих домах по всей стране и за ее пределами.

Что я имею в виду? Повышение боеготовности резервной армии и увеличение потенциала и численности Кайтселийта. Учебные сборы. Новые системы вооружения и возможности отработывать в Эстонии их применение. Склады, полные необходимых боеприпасов. Возможность быстро принимать и размещать силы союзников.

Разумеется, нам самим тоже необходимо в короткие сроки сделать многое. Ведь рядом с Россией, которая является врагом мира, готовность защищать Эстонию необходима нам всегда.

Но России не стоит обольщаться: как только она нападёт на союзника по НАТО, ответ альянса будет быстрым, сокрушительным и окончательным. На месте. Сила против силы. Я в этом уверен.

Еще до начала большой войны союзники по НАТО пообещали, что поддержат Украину оружием в случае нападения. Это обещание сдержали. Но известно было и то, что подразделения НАТО не отправятся в Украину сражаться с Россией. К сожалению, это знание прибавило агрессору куража. Цель российского руководства по-прежнему империалистическая - продолжать захватническую войну, подчинить себе Украину. В глазах руководства России жизнь человека ни в собственной стране, ни в Украине не имеет значения, равно как не смущают его и экономический упадок и дипломатическая изоляция.

Как пограничная страна, мы должны задуматься над неудобным вопросом: если Россия недооценила волю украинцев к сопротивлению и поддержку Западом жертвы агрессии, не может ли Россия так же заблуждаться и в отношении Балтийского региона?

Когда я утверждаю, что военная безопасность Эстонии поддерживается и защищается, такое категоричное заявление может на первый взгляд показаться приукрашиванием действительности. Ведь мы живем в геополитически нестабильном месте, рядом с Россией с её имперскими генами. Рядом с Россией, которая, развязав год назад тотальную войну с Украиной, открыла врата ада, наполненного хаосом и страданиями.

В Лухамаа, Койдула и Нарве можно с полным основанием сказать: „Здесь начинается свобода“. Потому что по ту сторону границы царит зло. В Эстонии это вызывает неуверенность и озабоченность.

Мы не сидим бездеятельно, видя военные преступления в Европе, убийства и разрушения, попрание международного права. Внутренний компас Эстонии обязывает нас поддерживать Украину. Где можем, мы всегда приходим на помощь. Так, например, мы отправили нашу спасательную команду в пострадавшую от землетрясения Турцию.

Ведь мы все желаем лучшего для Эстонии.

Я считаю долгом каждого избегать противопоставления потребностей национальной обороны и сохранения среды обитания. Наличие этих самых союзников, без которых наш потенциал сдерживания и защиты был бы недостаточным, напрямую зависит от инфраструктуры Сил обороны и возможностей обучения, которые мы можем предоставить. Решения относительно расширения полигона надо найти в духе сотрудничества, с уважением друг к другу и с учетом потребностей местного сообщества и самоуправлений.

Задачи национальной обороны обязывают нас создавать и поддерживать доверие между государством и его гражданами. Давайте признаем, что обеспечение безопасности возлагает на некоторых из нас большее бремя, чем на других. Вот как сейчас в Нурсипалу.

Так что, когда я говорю: „Эстония защищена“, так оно и есть на самом деле. Эстония действительно защищена.

Это означает, что мы можем обеспечить независимости Эстонии и, следовательно, стран НАТО цену столь высокую, что угроза со стороны возможного противника больше не воспринимается всерьёз, и он потеряет интерес к завоеванию. Что Эстония - сама и при поддержке своих союзников - настолько сильна, что никто не может недооценить нашу волю и способность защитить себя.

Мы не собираемся ни на кого нападать, но мы защищаем Эстонию и наших демократических соседей.

Всё это у нас есть и продолжает улучшаться. Эстония активно действовала для повышения своей обороноспособности, принимала трудные и дорогостоящие решения. Все политические силы обещают увеличить военные расходы на национальную оборону. Очень надеюсь, что такой консенсус будет достигнут и вопросе финансирования гражданской обороны. Вместе с нашими союзниками по НАТО мы сделаем всё возможное, чтобы иметь в Эстонии и во всем регионе Балтийского моря видимую и убедительную военную мощь , готовую защищать нас с первой секунды.

Также важно, чтобы мы сами выдержали. Чтобы наш дух продолжал быть сильным. Чтобы народ и государство были тверды и великодушны, в том числе по отношению к тем, кто ищет убежища от войны и нуждается в помощи. Мы не можем отрицать, что иногда испытываем усталость и беспокойство за собственную безопасность и способность справиться с житейскими проблемами. В таком случае стоит отдохнуть, собраться с друзьями и выехать на природу, взять отпуск и отвлечься от потока новостей. Нам всем это нужно. И для того тоже, чтобы наше общество не пошатнулись от вызванной войной усталости и невзгод. Для того, чтобы взгляд наш оставался ясным и широким.

Россия каждый день демонстрирует, что рядом с ней нейтралитет невозможен. Именно этим вызвано решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. И по этой причине Эстония поддерживает расширение альянса. НАТО и Европейский Союз должны подготовить чёткую, но реалистичную дорожную карту для вхождения Украины в эти объединения. Нуждается в этом и вступившая на европейский путь Молдова. Таким образом мы хотим увеличить территорию, где можно жить в мире. И мы хотим сократить серую зону - ту область мнимой безопасности в Европе, где из-за чьих-то имперских амбиций свобода уязвима.

Мы должны быть готовы к длительным усилиям, масштабы которых в конечном итоге будут измеряться годами. Поэтому все актуальнее становится вопрос: как сохранять мотивацию друзей Украины поддерживать жертву агрессии, если война на истощение тянется и тянется? Но посмотрим ещё дальше: как будет выглядеть после войны новый мировой порядок безопасности? Здесь мы не можем остаться сторонними наблюдателями.

Мне кажется, что это - усилия всего нашего народа. Как коротко сформулировал это Харри Пыллу, который руководит деятельностью добровольных помощников в прифронтовых районах Украины: „Каждый, кто верит в свободу, должен помогать Украине“.

Я благодарю всех жителей Эстонии, которые поддерживают Украину - волонтеров с большой душой, работающих с полной отдачей дипломатов и государственных служащих, работников здравоохранения и образования, предпринимателей, полицейских и пограничников, военнослужащих. Многих людей Эстонии.

Наша большая задача в ближайшие десять лет должна состоять в том, чтобы привести энергетический сектор в порядок, иначе он будет всё больше тормозить развитие Эстонии.

Как отмечают эксперты, политические партии обещают избирателям позаботиться о психологическом здоровье молодёжи, что на практике должно означать, что число учеников в классе будет меньшим, в школах появится больше имеющих солидную подготовку консультантов и будет вестись настойчивая борьба с буллингом. С претворением этих предвыборных обещаний в жизнь надо торопиться, ведь каждый потерянный год - это десятки и сотни детей с разбитыми душами и, что самое трагичное, оборвавшиеся молодые жизни.

Здесь тоже нужен качественный скачок. Но в связи с душевным здоровьем надо прежде всего говорить о ежедневной усердной заботе каждого о поддержании в порядке своего дома, своих отношений, своего сообщества. В этом мы подобны муравьям, которые не позволяют мусору скапливаться в муравейнике. Для людей мусором является всё, что подрывает наше психическое и физическое благополучие. В этот год движения уместно напомнить. что чем больше движения, тем больше здоровых людей.

Я не раз говорил о психическом здоровье, особенно о психическом здоровье молодёжи, и встречался со многими экспертами. После одного из таких разговоров меня спросили, а не нужен ли Эстонии своего рода „прыжок тигра“ и в этой сфере? Красивая мысль, потому что именно так мы стали одной из самых успешных цифровых стран мира. И теперь мы могли бы так же стремиться к духовно стойкой Эстонии.

Часто многое зависит от нас самих. От того, как все мы думаем и говорим, как умеем поддерживать отношения с окружающими, как замечаем чувства других и реагируем на них. В общем, это довольно комплексное решение для того, чтобы стать лучше для себя и других.

Кто из вас заметил, что последний Доклад о человеческом развитии Эстонии посвящен психическому здоровью? Ученые и эксперты предлагают там, как достичь психически более здоровой жизни. Чувство социальной защищённости, связанность с сообществом, отказ от культа успеха и гонки за достижениями, равновесие в жизни, раннее обнаружение проблем.

Не будем забывать, что одной из основ успеха Эстонии была экономическая свобода. Это связывает нас со странами Северной Европы, потому что мы похожи на них в плане такой свободы. Но меня беспокоит то, что в последние годы мы часто ставили рынок и экономическую свободу под сомнение. В прошлом году в наших посланиях по экономической политике слишком много говорилось о регулировании цен и слишком мало - об усилении конкуренции. Рыночное вмешательство в связи с чрезвычайными обстоятельствами должно быть оправданным и временным, то есть оно допустимо лишь до тех пор, пока не исчезнет вызвавшая его изначальная причина или пока вмешательство не перестанет выполнять свою цель.

Но мне всё еще трудно понять, как согласуется с таким стремлением к ясности и определённости содержащий до тысячи пунктов отчёт по устойчивому развитию, подавать который раз в год придётся почти 250-ти наших крупнейших компаний. Говорят, что такова европейская директива. Но, по-моему, такая бюрократия раздражает и наносит ущерб имиджу Европейского Союза.

Позвольте сделать одно необходимое отступление. Часто кажется, что „зелёная революция“ разделяет нас на сторонников и противников, не оставляя места для дискуссий. Но спорить о „зелёном повороте“ никак не возбраняется. Как раз дискуссия позволяет понять, что реально и что рационально, что на самом деле посильно, а что - нет. Такая ясность нужна и политикам, и предпринимателям, и обществу в целом.

На наших экспортных рынках всё чаще следят за тем, насколько экологичны их партнеры в Эстонии. Банки не финансируют непроверенные энергетические технологии или инвестиции, чреватые загрязнением окружающей среды.

Чтобы энергетическая политика Эстонии действительно опиралась на разнообразие, решения должны быть приняты уже в этом году. Из-за всякого рода споров мощности эстонской ветроэнергетики не росли в течение десяти лет Использование солнечной энергии растёт медленно. В Эстонии есть предпосылки для появления морских парков ветрогенераторов, но инвесторам нужна уверенность в том, что их будет позволено построить. Если мы не хотим в будущем зависеть от импорта электроэнергии, нам нужно быстро принимать решения.

Партии опять направо и налево обещают раздавать пособия. Но, как и в случае с дарением пасхального кролика, следующему правительству придется искать, откуда взять деньги, чтобы их выплатить. Не всегда можно найти этот пасхальный подарок.

Я должен говорить о государственных расходах. Надо подчеркнуть, что, не меняя налоговую нагрузку, мы не можем позволить себе расходы как в Северных странах. В тени кризисов последних лет различные правительства увеличивали госрасходы, не объясняя, откуда будут браться на них деньги в долгосрочной перспективе. Увеличились не только разовые чрезвычайные расходы, например, во время коронакризиса, но и постоянные расходы. Нам стоило бы взять за правило, что тот, кто хочет увеличить постоянные расходы государства, должен показать, за счёт какого повышения налогов или сокращения общественных благ это возможно сделать.

В этом году мы надеемся увидеть несколько изменений к лучшему. Рост цен замедлится, а цены на энергоносители, исходя из рыночных ожиданий, упадут ниже уровня прошлого года. Быть может, спустя долгое время в Эстонии снова построят парк ветрогенераторов.

Но какой вывод можно сделать из граничащей с фарсом неразберихи вокруг плавучего терминала сжиженного газа, где предприниматели пытались проявить гибкость, а государство подавало противоречивые сигналы? О необходимости такого терминала говорилось уже много лет назад, и за это время у власти было несколько составов правительства. К сожалению, это не единственный подобный случай за последнее время. Парки ветрогенераторов, ураганостойкие электросети, четырехполосные автомагистрали, надёжность водоснабжения Нарвских электростанций - это лишь несколько примеров в длинном ряду. Пустующий ныне причал в Палдиски - своего рода символ политической нерешительности и промедления, чего мы, маленькая страна, не можем себе позволить.

Я отвергаю предвыборные лозунги, обещающие чудесным образом регулировать цены и тем самым предлагать более дешёвые решения. Рынок обычно умнее тех, кто пытается его коверкать. Одно искажение имеет тенденцию порождать другое, и так мы рискуем оказаться в порочном круге регулирования, которое уводит нас от рыночной экономики и свободного выбора.

За последний год я посетил много новых эстонских компаний, превращающих изобретения ученых в бизнес-модели. Технологии, изобретённые сейчас, появятся на рынке через годы, иногда даже через десять лет, а приносить прибыль начнут ещё позже. Пройдет некоторое время, прежде чем сегодняшние школьники, занимающиеся решением треугольников, станут докторантами, молодыми учёными и предпринимателями. Но инвестировать в развитие этих молодых людей мы должны сейчас, иначе у нас будут проблемы в будущем.

Успешная экономика меняется и адаптируется, она не пытается ловить рыбу в стоячей воде. Образование и наука - это ключи, открывающие путь к экономическому росту через пять, десять или двадцать лет. Но использовать эти ключи нужно сейчас, уже сегодня.

Считаю, что Рийгикогу и правительство должны работать над тем, чтобы вмешательство в экономику осуществлялось во всей Европе по одинаковым принципам. Это позволит избежать предоставления искусственного конкурентного преимущества тем, кто больше вмешивается в рынок во время кризиса. Эстония должна последовательно требовать соблюдения правил единого европейского рынка. И вторая задача здесь - найти для этого союзников. Это правильно и выгодно нам.

Я понимаю и дилемму политиков. В связи с трудными временами многие страны увеличили роль государства в экономике, дав тем самым искусственные преимущества своим компаниям. Мы тоже должны отстаивать конкурентоспособность наших фирм. Но, общаясь с эстонскими предпринимателями, я понял, что подавляющее большинство из них не ждёт подаяния от государства. Они ждут от правительства именно того, что является задачей государства - обеспечения честной конкуренции и равных возможностей для всех участников рынка. Другими словами, создания благоприятной для предпринимательства экономической среды.

Хотелось бы, чтобы мы все понимали, что деньги на субсидии не берутся из кошельков ни одного политика или политической партии. Это наши общие налоговые деньги и взятые государством обязательства, выполнять которые придётся десятилетиями.

Да. мы ощущаем острую нехватку инженеров, медицинских работников, квалифицированных рабочих, специалистов многих других важных областей. Но ни одну из этих проблем мы не решим, не решив прежде вопрос сократившегося притока учителей и преподавателей. Мы можем принимать масштабные программы развития и намечать окончательные сроки, но все они останутся на бумаге, если учитель „перегорел“ или нет человека, который с опорой на преподаваемый предмет указал бы молодым людям дорогу в мир и к самим себе.

Но удается ли нам сберечь и поддержать своих учителей? Учителей, которым надо ведь не только владеть своим предметом и руководить классом, но и всё время прилагать усилия для того, чтобы понять новых учеников и пришедший с ними новый мир.

Разумеется, не школьные здания учат нашу молодёжь, и не учебные планы или смарт-технологии. Ядром преподавания и обучения по-прежнему остаётся человеческий контакт. Профессия учителя не исчезнет, а будет становиться тем важнее, чем сложнее становится мир вокруг нас.

Камни этих столпов полируют и устанавливают в школьных зданиях. Но если храмы образования будут колебаться, то и строящееся там будет кособоким и ненадёжным.

Я могу только согласиться с ним. И добавить, что это необходимо не только для строительства умной и продуктивной экономики, но и вообще для обеспечения нормального культурного и общественного тонуса. Это столпы, поддерживающие Эстонию, которая в состоянии быть больше, чем она есть. Страну, которая на равных говорит с сильными мира сего, страну, которой мы смогли быть в наши лучшие моменты и которой мы по-прежнему хотим быть.

Нет, это был Майт Пальтс, один из защитников интересов наших предпринимателей.

Кому принадлежит это простое предложение? Кто сказал, что самым важным вопросом предстоящих выборов должно стать образование? Ректор какого-то вуза? Директор или учитель? Проницательный представитель интеллигенции?

Поделюсь теперь с вами одной недавней цитатой:

Меня радует то, что наши оркестры и театры гастролируют по стране. Что по всей Эстонии открыты галереи, музеи и библиотеки. Что нашу публику привлекают новые эстонские фильмы. Что программа „Ранец культуры“ приобщает к культуре нашу молодёжь. Сделаем этот ранец ещё более тяжёлым, ведь наши дети носят его с радостью и гордостью. С той же радостью и гордостью, с которой они летом соберутся на молодёжный праздник песни и танца „Püha on maa“ («Священный край“).

Образование и школа образуют хребет Эстонии и нашей культуры. Нельзя забывать, что человеку дана душа, а не только коммунальные счета, банковский кредит и дорогой автомобиль. Но культура должна быть, как и образование, доступна. И в городе, и на селе. Всем, кто хочет к ней приобщиться, всем, кому она нужна в повседневной жизни.

Нам нужно соглашение всех партий о том, как обеспечить всем доступное качественное образование, достаточное количество мотивированных учителей и необходимое для достижения этих целей финансирование. В проходящих сейчас предвыборных дебатах звучат ценные идеи. Важно, чтобы они не позабылись к моменту, когда нужно будет действовать.

Одинаково важны все части этой системы. Важно также замечать одарённых и способствовать раскрытию их талантов. Мы должны найти способы согласовать все эти элементы. И должны вернуть учителю его достоинство, которое немало пострадало от всевозможных испытаний. Педагоги - не обслуживающий персонал, вынужденный лавировать между желаниями учеников и их родителей, а высококвалифицированные специалисты, дающие духовный пример и указывающие путь.

Что является самой благородной целью образования? Наращивать нашу культурную общность и одновременно выявлять в каждом человеке уникальное. Эта сложная формула требует умелых педагогов и понимания целостности образовательной системы - от начальной школы до профессионального образования, включая, разумеется, и образование детей с особыми потребностями.

Так из виду теряется главное: в каждой школе у желающих и способных учиться должна быть возможность получить к моменту вручения аттестатов знания и образование на более-менее одинаковом уровне.

У деятелей культуры и искусства должны быть в этой стране возможности для творчества. Преданное служение искусству - это работа, и государство должно ценить её по достоинству. Это означает наличие медицинского страхования и социальных гарантий, достойные выплаты авторам выдаваемых библиотеками книг, увеличение фондов для заказа новых сочинений, сохранение ставок научных работников в музеях, поддержку изучения в университетах истории нашей философской мысли.

Но знает ли кто-нибудь причину, по которой размер государственных премий за достижения в культуре, спорте и науке остаётся неизменным уже 20 с лишним лет? Я не знаю, но убежден, что это неправильно.

Мне нравится говорить, что государство должно быть в досягаемости каждого гражданина. Но мы видим теперь, что во многих местах озабочены жизнеспособностью важной части „системы кровообращения“ эстонской культуры: общественных центров, библиотек, маленьких школ. Население волостей и, соответственно, налоговые поступления сокращаются, сельские жители ездят на автомобилях в город на работу и в магазин и отдают детей в городские школы, и жизнь в сельских районах постепенно замирает. Именно так дела и обстоят.

Ситуация с библиотеками, общественными центрами и маленькими школами заставляет вновь задуматься об успехах и проблемах наших местных самоуправлений. Волости нуждаются в этом плане в помощи государства: иногда просто добрым советом, иногда - деньгами. Благополучие местных самоуправлений, жизнь за пределами Таллинна и Тарту и их пригородов должны стать для следующего состава Рийгикогу и нового правительства одной из важнейших тем.

Эстония не должна превратиться в страну, где вся жизнь сосредоточена в нескольких больших городах.

Дорогой народ!

Через неделю мы будем выбирать новый состав Рийгикогу. Прошу всех, включая уезжающих с детьми на школьные каникулы, проголосовать. Потому что неотданные голоса - это воистину голоса, от которых не зависит ничего.

Голосовать на выборах Рийгикогу могут все достигшие 18-ти лет граждане. И потому я обращаюсь к молодёжи - возьмите себе роль сознательного гражданина. Во-первых, проголосуйте сами, во-вторых, поощряйте голосовать своих друзей и знакомых. Если вы сможете привлечь к голосованию хотя бы одного человека, Эстонское государство будет вам очень благодарно.

Недалёк тот день, когда мы передадим вам ответственность за сохранение и развитие Эстонского государства.

Каждый из нас есть часть этого государства, но и в большом мире, и здесь, в нашей Эстонии, мы живём вместе.

Как писал Юрий Лотман:

„...Всё-таки жить нам надо в человеческом мире, который накладывает на нас муки выбора, неизбежность ошибок, величайшую ответственность, но зато даёт и совесть, и гениальность, и всё то, что делает человека человеком“.

Друзья, все вместе мы на одном корабле. Хорошие и плохие, праведные и грешные, представители разных национальностей и разных вероисповеданий.

Мы вместе, несмотря на все неизбежные и необходимые споры и разногласия.

Мы верим в Эстонию и служим ей.

С днём рождения Эстонской Республики!