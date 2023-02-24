Артем Тюрин: „мы докажем президенту и всему миру, что у россиян с генами все в порядке“(14)
Сегодня в честь 105-й годовщины независимости Эстонии президент Алар Карис выступил с торжественной речью. RusDelfi публикует комментарий активиста и координатора „Reforum Space“ Артема Тюрина.
Я проникся речью президента Эстонии и остался под большим впечатлением. На сегодняшний праздник наложены кровавые события, которые начались год назад. Я приветствую ту выраженную Украине поддержку, рад, что президент уверенно заявляет, что видит Украину в НАТО и ЕС и заявляет о необходимости предоставить ей реальную дорожную карту. Большой акцент на безопасности также вселяет уверенность, что Эстония защищена.
Отдельно президент подчеркнул, что важно помогать всем, кто ищет убежища от войны. Всем, включая россиян. Складывается ощущение, что этим о решением президент смотрит в будущее, где видит Эстонию свободной, независимой и прогрессивной страной, где каждый живет в комфортной и благополучной среде. Большое внимание уделено темам психического здоровья нации, зеленой энергетики, культуре и образованию — это прогрессивные темы, то, что действительно важно, то, на основе чего нужно строить достойное 21 века будущее.
Единственное, в чем я не согласен с президентом, это слова о том, что наступило время спешить. Эти слова не вяжутся с психическим благополучием нации и уверенности в завтрашнем дне. Отдельно также президент упомянул, что нужно поддерживать рыночную экономику, свободную от государственного регулирования. Однако, когда Эстония фиксирует рекордную инфляцию и значительный рост цен на жизненно важные продукты, нужно думать о том, как позаботиться о своих гражданах, а не призывать довериться рыночной конкуренции и верить словам о том, что в 2023 году таких негативных тенденций в экономике наблюдаться не будет. И, конечно же, слова о том, что у России „имперские гены“ миллионы свободных россиян воспринимают как оскорбление. У нас не рабские гены, милитаризм и агрессия не в нашем сознании и тем более генах. И мы докажем президенту и всему миру, что у Россиян с генами все в порядке.
Перевод речи президента в полном объеме можно почитать тут