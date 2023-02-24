Артем Тюрин: „мы докажем президенту и всему миру, что у россиян с генами все в порядке“

Отдельно президент подчеркнул, что важно помогать всем, кто ищет убежища от войны. Всем, включая россиян. Складывается ощущение, что этим о решением президент смотрит в будущее, где видит Эстонию свободной, независимой и прогрессивной страной, где каждый живет в комфортной и благополучной среде. Большое внимание уделено темам психического здоровья нации, зеленой энергетики, культуре и образованию — это прогрессивные темы, то, что действительно важно, то, на основе чего нужно строить достойное 21 века будущее.

Единственное, в чем я не согласен с президентом, это слова о том, что наступило время спешить. Эти слова не вяжутся с психическим благополучием нации и уверенности в завтрашнем дне. Отдельно также президент упомянул, что нужно поддерживать рыночную экономику, свободную от государственного регулирования. Однако, когда Эстония фиксирует рекордную инфляцию и значительный рост цен на жизненно важные продукты, нужно думать о том, как позаботиться о своих гражданах, а не призывать довериться рыночной конкуренции и верить словам о том, что в 2023 году таких негативных тенденций в экономике наблюдаться не будет. И, конечно же, слова о том, что у России „имперские гены“ миллионы свободных россиян воспринимают как оскорбление. У нас не рабские гены, милитаризм и агрессия не в нашем сознании и тем более генах. И мы докажем президенту и всему миру, что у Россиян с генами все в порядке.