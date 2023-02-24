24.02.2023, 18:51
ФОТО | EKRE провела в Старом Таллинне факельное шествие(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 24 февраля, в центре Таллинна Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) традиционно организовала факельное шествие.
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Прошлое факельное шествие, которое состоялось 2 февраля этого года в Тарту в годовщину подписания Тартуского мира, не обошлось без скандала. А именно, внимание общественности оказалось прикованным к одному из участников шествия, который внешне был похож на Адольфа Гитлера. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.