Фюрер в Тарту? EKRE против дискриминации, а Россия использовала участника факельного шествия в своей пропаганде

Вчера EKRE организовала в Тарту факельное шествия, которым была отмечена очереденая годовщина Тартуского мира. Пожалуй, наибольшего внимания удостоился один из участников шествия, который внешне был похож на Адольфа Гитлера. Как сказал Куузик, он увидел вчера мужчину впервые, и с него не сводили глаз всё время, пока продолжалось мероприятие.