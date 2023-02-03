Новости Эстонии
03.02.2023, 17:50

Фюрер в Тарту? EKRE против дискриминации, а Россия использовала участника факельного шествия в своей пропаганде

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Факельное шествие в Тарту (02.02.2023)
Факельное шествие в Тарту (02.02.2023)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

Организатор факельного шествия и руководитель Тартуского отделения Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Сильвер Куузик говорит, что за мужчиной (на фотографии) следили весь вечер, но для его удаления с мероприятия достаточных причин не было, пишет Delfi.

Вчера EKRE организовала в Тарту факельное шествия, которым была отмечена очереденая годовщина Тартуского мира. Пожалуй, наибольшего внимания удостоился один из участников шествия, который внешне был похож на Адольфа Гитлера. Как сказал Куузик, он увидел вчера мужчину впервые, и с него не сводили глаз всё время, пока продолжалось мероприятие.

Как сообщил Куузик, мужчина с памятной прической и усами - бывший член EKRE Хярольд Кару, он так и выглядит по жизни, специально для факельного шествия он никаких изменений в своей внешности не делал.

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