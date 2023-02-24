ФОТО | „Победу Украине! Свободу России!“ У посольства РФ в Таллинне проходит антивоенный митинг

По всему миру в эти дни, 24 и 25 февраля, россияне выходят на глобальную акцию протеста по случаю годовщины с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В этот раз участники митинга хотят обратиться к европейским властям с призывом четко соблюдать уже установленные санкции, принять санкции в отношении „списка 6000“ команды ФБК, конфисковать имущество людей, находящихся под санкциями, для распределения этих средств на восстановление Украины, а также создать трибунал для руководства России и всех причастных к разжиганию и ведению войны.

„Мы вместе с народом Украины в одной борьбе против агрессора. Мы требуем немедленного вывода войск со всех оккупированных территорий и последующего трибунала над всеми причастными к военным преступлениям и репрессиям внутри России“, — призывают организаторы антивоенного мероприятия.

„24 февраля для меня — это день полномасштабного вторжения Владимира Путина в суверенную и независимую Украину. Это день боли, слез, смертей. День, когда миллионы людей в Украине, России и Беларуси стали заложниками безумной путинской агрессии. День, когда с новой силой проявились все ужасы российской диктатуры и ее агрессивной внешней политики. Это день, когда украинский народ стал героически обороняться и доказывать всему миру непоколебимость своей независимости, приверженности ценностям свободы и демократии, — рассказывает один из организаторов митинга, активист, координатор Reforum Space Артем Тюрин. — Для нас 24 февраля это и день независимости Эстонии, и в этот день мы по-новому осмысляем, как на самом деле опасна диктатура и как важно защищать свободное общество“.

Полностью интервью с Тюриным можно прочитать ЗДЕСЬ.