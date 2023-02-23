Организатор антивоенного митинга: российское посольство - это место, где развевается кровавый флаг

„Россияне — это не Путин и его война“

По словам активиста, на подобные митинги приходят люди уже заведомо настроенные против войны. „И число участников растет, наверняка потому что все больше людей открывают глаза. Предположу, что удавалось переубеждать, потому что люди слышали разные выступления и позиции, — рассказывает Артем. — Я встречал людей, которые отказывались брать антивоенные бело-сине-белые флажки, которые мы раздавали участникам. Но после митинга эти же люди подходили ко мне и спрашивали, остались ли еще в наличии такие антивоенные символы“.

На митинги организаторы зовут и украинцев. „Именно путем митингов прежде всего проявляем солидарность с Украиной. Все наши анонсы дублируются на украинском языке, мы приглашаем выступать спикеров из Украины, а в конце митинга традиционно играют украинские музыканты“, — рассказывает Артем и признается, что, к сожалению, призывы не находят широкого отклика среди украинского сообщества.

„И украинцев можно понять. Но кто-то приходит и даже берет слово“.

Также активист рассказывает, что организаторы сталкиваются с теми украинцами, кто до сих пор не может общаться с гражданами России.