Юри Ратас: мы не допустим, чтобы самая важная для Эстонии знаменательная дата была отдана злу

На прошедшей в Губернаторском саду церемонии Ратас сказал, что год тому назад, за несколько часов до того, как в честь годовщины независимости Эстонской Республики мы подняли на башне „Длинный Герман“ наш сине-черно-белый флаг, Россия начала вторжение в соседнее с ней государство – Украину. „Путин развязал полномасштабную захватническую войну, аналога которой нет в двадцать первом веке. В тот день мы утратили надежду на то, что крупные войны в Европе навсегда останутся в прошлом“, – сказал он.

По словам Ратаса, это был момент истины для каждого из нас: если падет Украина, та же участь может вновь постичь и другие государства и народы Европы. „Украина борется не только за свои государство, нацию и культуру. Она борется за наше общее существование. Сегодня мы совместно заявляем – Эстония и наши союзники будут поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не одержит победу в этой войне“, – сообщил спикер парламента.

По словам Ратаса, он лично, находясь в Украине, неоднократно был свидетелем стойкости, целеустремленности и готовности защищать свою страну, которые проявлял украинский народ. И, безусловно, благодарности, которую Украина испытывает по отношению к Эстонскому государству и народу за оказанную помощь. „Мы тоже знаем, насколько важны друзья и союзники. 105 лет тому назад 24 февраля мы смогли создать наше государство и обеспечить его независимость, одержав победу в Освободительной войне, благодаря усилиям, помощи и жертвам народа Эстонии и наших союзников“, – сказал он.