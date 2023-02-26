Несколько раз за фильм прямо было действительно смешно: кинокритик похвалил эстонскую комедию про Сааремаа

Скажу честно, я не читал рассказ Юхана Смуула, по которому снят этот фильм, зато смотрел классику эстонского кинематографа – комедию „Вот и мы“, которая была снята в 1979 году по тому же рассказу. Так что „Отдыхающие“ - по сути- ремейк. Впрочем, ремейк весьма вольный, от классики эстонского кино оставлена только канва, кажется, что остальное домыслено авторами нового фильма.

Комическая семейная парочка приезжает отдыхать на Сааремаа в рамках модного тренда по поискам эстонского духа. На самом деле, конечно, всё прозаичнее, у работающего на „ведущей“ должности в министерстве финансов Йохана просто не так хорошо с деньгами, как он пытается показать своей властной супруге Софии. Собственно, весь фильм – это комическое противостояние Софии и сельских реалий, её не устраивает в новом месте отдыха всё – хозяева хутора, приехавшая с ней вместе её сестра со своим новым ухажёром Иво, любителем лонгеро и финансовых махинаций, блеющие овцы, квакающие лягушки, слишком громко растущая трава.

Это комедия одновременно положений и характеров, где почти каждому актёру, за исключением разве что парочки романтических влюблённых, сына Софии и Йохана по имени Юниор, и дочери хозяев хутора Тийви, есть куда развернуть комические грани своего таланта. Естественно, с Софией (не только, но главным образом) постоянно происходят какие-то комические ситуации, он куда-то вляпывается, она в чём-то застревает, она встречает всех возможных на хуторе домашних животных, которые все как одно атакуют её и её слабохарактерного (иные даже сказали бы „подкаблучника“) мужа. Если вы думаете, что в результате всех этих пертурбаций в конце фильма случается какая-то мораль, и София перевоспитывается, то нет – и это, скорее, показатель хорошей комедии, которая не пытается учить нас жизни, одновременно моделируя её – жизни – как бы правильные повороты. Хорошие комедии в нормальных странах и в нормальные времена, к счастью, лишены всяческой идеологической составляющей – и „Отдыхающие“ в этом смысле можно отнести к хорошим комедиям. Во всяком случае, несколько раз за фильм прямо было действительно смешно.