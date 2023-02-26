Несколько раз за фильм прямо было действительно смешно: кинокритик похвалил эстонскую комедию про Сааремаа
Скажу честно, я не читал рассказ Юхана Смуула, по которому снят этот фильм, зато смотрел классику эстонского кинематографа – комедию „Вот и мы“, которая была снята в 1979 году по тому же рассказу. Так что „Отдыхающие“ - по сути- ремейк. Впрочем, ремейк весьма вольный, от классики эстонского кино оставлена только канва, кажется, что остальное домыслено авторами нового фильма.
Комическая семейная парочка приезжает отдыхать на Сааремаа в рамках модного тренда по поискам эстонского духа. На самом деле, конечно, всё прозаичнее, у работающего на „ведущей“ должности в министерстве финансов Йохана просто не так хорошо с деньгами, как он пытается показать своей властной супруге Софии. Собственно, весь фильм – это комическое противостояние Софии и сельских реалий, её не устраивает в новом месте отдыха всё – хозяева хутора, приехавшая с ней вместе её сестра со своим новым ухажёром Иво, любителем лонгеро и финансовых махинаций, блеющие овцы, квакающие лягушки, слишком громко растущая трава.
Это комедия одновременно положений и характеров, где почти каждому актёру, за исключением разве что парочки романтических влюблённых, сына Софии и Йохана по имени Юниор, и дочери хозяев хутора Тийви, есть куда развернуть комические грани своего таланта. Естественно, с Софией (не только, но главным образом) постоянно происходят какие-то комические ситуации, он куда-то вляпывается, она в чём-то застревает, она встречает всех возможных на хуторе домашних животных, которые все как одно атакуют её и её слабохарактерного (иные даже сказали бы „подкаблучника“) мужа. Если вы думаете, что в результате всех этих пертурбаций в конце фильма случается какая-то мораль, и София перевоспитывается, то нет – и это, скорее, показатель хорошей комедии, которая не пытается учить нас жизни, одновременно моделируя её – жизни – как бы правильные повороты. Хорошие комедии в нормальных странах и в нормальные времена, к счастью, лишены всяческой идеологической составляющей – и „Отдыхающие“ в этом смысле можно отнести к хорошим комедиям. Во всяком случае, несколько раз за фильм прямо было действительно смешно.
Разумеется, не обходится и без типичной составляющей подобных комедий – истории про алкоголь, в конце фильма герои оказываются участниками деревенской вечеринки, на которой, понятное дело, не искушённые горожане напиваются почти в полном составе. Это, конечно, лёгкий путь, и его повторяемость среди отечественных кинематографистов немного навязла в зубах, но что поделать – это и правда один из самых лёгких вариантов сыграть смешное и постараться развеселить зрителя. К тому же почти все из нас могут себя с таким состоянием ассоциировать.
В целом, если даже посмотреть „Вот и мы“ и „Отдыхающих“ подряд, можно не догадаться, что вторые – ремейк первого фильма. Режиссёр Эрго Кульд вдумчиво подошёл к переосмыслению и „переосовремениванию“ исходного материала, как мне кажется, ничуть его не испортив. Не стоит искать от „Отдыхающих“ какой-то глубины или остросатирических обличений общества, в котором мы живём – это просто лёгкий фильм, чтобы отвлечься, посмеяться, может быть, вспомнить классику и испытать желание ещё раз пересмотреть её. А может быть, и нет, как отдельно взятое кино „Отдыхающие“ ничуть не хуже. Во всяком случае, за хорошее настроение после просмотра этого фильма (ну ладно, хотя бы в процессе) можно более-менее ручаться.