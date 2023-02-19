Партия Parempoolsed: россияне должны испытывать национальный стыд за свою родину(54)
В эту пятницу вышел материал RusDelfi, в котором мы задали вопросы представителям баллотирующихся партий о том, как они видят дальнейшее развитие отношений Эстонии и России, а также санкции в отношении обладателей российских паспортов. Одни из самых радикальных высказываний в адрес российских граждан были со стороны партии „Правые“ или Parempoolsed.
От лица партии на запрос RusDelfi отвечала председательница партии Parempoolsed Лавли Перлинг. Она высказалась, что партия не собирается вести дела ни с одной российской инициативой, которая представляет или позволяет финансировать себя через террористическое государство (Российскую Федерацию).
В данном случае речь шла о том, стоит ли запрещать привозить в Эстонию такие мероприятия и фестивали, как, например, „Тотальный диктант“, показывать российские спектакли на „Золотой маске“ или пускать актеров и артистов.
„У всех российских артистов и спортсменов была возможность выразить свою гражданскую позицию в отношении террористического кремлевского режима, - написала член партии Parempoolsed Лавли Перлинг. - Те, кто продолжает вести дела с террористическим режимом, следовательно, молчаливо одобряют военные преступления, совершаемые тем же террористическим режимом в Украине.
Также россияне, по словам Parempoolsed, должны принять тот факт, что они являются гражданами государства-агрессора и должны испытывать дискомфорт и национальный стыд за свою родину.
„Для граждан с российским паспортом в настоящее время есть дополнительная оговорка, касающаяся их добровольной связи с террористическим государством, - заявила Перлинг. - Если обладатель российского паспорта не предпринял никаких шагов для отказа от своего российского гражданства, то в настоящее время это означает пассивную поддержку террористического государства и военных преступлений“.
Образовавшуюся в августе политическую силу внесли в коммерческий регистр в октябре 2022-го года. По словам председателя Parempoolsed Лавли Перлинг, партия пришла, чтобы остаться надолго и трансформироваться в „весомую политическую силу“, которая противостоит популизму и разрушению успеха Эстонии.
Читайте ответы других партий и их подробный обзор в материале „ОБЗОР | „Они не заслуживают вида на жительство“. Как политики видят дальнейшие отношения с Россией?“