ОБЗОР | „Они не заслуживают вида на жительство“. Как политики видят дальнейшие отношения с Россией?(55)
RusDelfi задал вопросы представителям баллотирующихся партий о том, как они видят дальнейшее развитие отношений Эстонии и России, а также санкции в отношении обладателей российских паспортов.
Граждане России с временным видом на жительство
Стоит ли и дальше отказывать в продлении временного ВНЖ студентам, учителям и прочим россиянам в Эстонии, подпадающим под санкции?
Предвыборная программа Isamaa, как напомнил представитель партии, предусматривает введение декларации лояльности для российских граждан, проживающих или поселившихся в Эстонии, обязывающей их осуждать войну России в Украине. „Люди, которые не могут занять такую позицию как нечто само собой разумеющееся, не принадлежат к моральному пространству Эстонии и не заслуживают вида на жительство“, - прокомментировал позицию партии Райво Тамм.
По словам Яны Тоом, что касается непродления ВНЖ студентам, научным работникам, врачам - кажется, консенсус по поводу того, что это неправильно, есть не только внутри Центристской партии, но и в эстонском обществе.
„Удивительно наблюдать, как в СМИ время от времени появляются „хорошие новости“ о том, как какой-нибудь Марко Михкельсон встретился с российскими студентами и обещал похлопотать о том, чтобы их не высылали. „Как будто это не его партия устроила им веселую жизнь“, - отметила Евродепутат.