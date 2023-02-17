ОБЗОР | „Они не заслуживают вида на жительство“. Как политики видят дальнейшие отношения с Россией?

Граждане России с временным видом на жительство

Стоит ли и дальше отказывать в продлении временного ВНЖ студентам, учителям и прочим россиянам в Эстонии, подпадающим под санкции?

Предвыборная программа Isamaa, как напомнил представитель партии, предусматривает введение декларации лояльности для российских граждан, проживающих или поселившихся в Эстонии, обязывающей их осуждать войну России в Украине. „Люди, которые не могут занять такую позицию как нечто само собой разумеющееся, не принадлежат к моральному пространству Эстонии и не заслуживают вида на жительство“, - прокомментировал позицию партии Райво Тамм.

По словам Яны Тоом, что касается непродления ВНЖ студентам, научным работникам, врачам - кажется, консенсус по поводу того, что это неправильно, есть не только внутри Центристской партии, но и в эстонском обществе.



„Удивительно наблюдать, как в СМИ время от времени появляются „хорошие новости“ о том, как какой-нибудь Марко Михкельсон встретился с российскими студентами и обещал похлопотать о том, чтобы их не высылали. „Как будто это не его партия устроила им веселую жизнь“, - отметила Евродепутат.

Ляэнеметс от лица Социал-демократической партии заявил, что нормализация отношений Эстонии с Россией весьма маловероятна при сохранении путинского режима. „Режим систематически сеет среди своего народа страх и ненависть к соседям и их народам, поэтому изменить менталитет как страны, так и ее народа будет довольно сложно“ - сказал он.