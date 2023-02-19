Мооника Хельме утверждает, что в статье Politico нет связи между EKRE и начальником частной армии Вагнера. Но это неправда(39)
Вчера издание Politico опубликовало статью, в которой говорится, что один из лидеров частной армии Вагнера, Евгений Пригожин, искал способ тайно поддержать EKRE в 2019 году. Мооника Хельме (EKRE) утверждает, что в статье EKRE даже не упоминается, но это неправда.
Статью „Politico: основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин в 2019 году планировал инфооперацию в Эстонии при помощи EKRE“ читайте здесь.
Мооника Хельме написала в социальных сетях, что ассоциация EKRE с Пригожиным является прямой и преднамеренной фальсификацией оригинального текста. „В статье Politico не упоминается EKRE. EKRE была включена в текст, опубликованный в нашей прессе, совершенно произвольно, очевидно, по политическим причинам“, - написала она.
Однако это неправда. В статье Politico говорится, как и отмечает Хельме, что Пригожин в последние годы пытался распространять дезинформацию и оказывать политическое влияние на страны ЕС, включая Эстонию, чтобы усилить антинатовские и антизападные идеи.
Мооника Хельме, однако, не упоминает, что статья Politico явно указывает на связь между EKRE и Пригожиным. „Согласно одному из документов, оперативники Пригожина намеревались поддержать крайне правую евроскептическую партию ЕКРЕ в преддверии выборов в Европарламент 2019 года“, - говорится в Politico.
Politico также поговорило с ученым и политологом из Балтийского колледжа обороны Вильяром Вебелем. „Их сотрудничество началось потому, что EKRE хотела противостоять радикально либеральным партиям, и они [оперативники Пригожина] были рады принять этот профессионально подготовленный пакет“, - рассказал Вебель Politico. Он имел в виду тот факт, что у EKRE уже были материалы и содержание, которые Пригожин мог легко использовать.
Хенн Пыллуаас: это полный бред
Член партии EKRE Хенн Пыллуаас сообщил вчера в интервью Delfi, что ничего подобного тому, что утверждает Politico, не было. „Это полная чушь“, - заявил Пыллуаас.
Заместитель председателя EKRE сказал, что, по его мнению, статья не соответствует действительности, и указал, что, возможно, оказать влияние пытались на другие политические партии. „EKRE не имеет с ними абсолютно никаких связей или отношений, это полная чушь в прямом смысле этого слова“, - сказал Пыллуаас.
Март и Мартин Хельме вчера не ответили на звонки Delfi. Однако EKRE выступила с общей позицией, которая распространяется в социальных сетях. В не говорится утверждают, что это ложный слух. „EKRE никогда не просила и не получала денег от бизнесменов, - говорится в заявлении. - EКРЕ никогда не общалась с потенциальными иностранными донорами. Ни разу в 2019 году, когда партия была в правительстве, КаPo или внешняя разведка не предупреждали, что подозрительное лицо хочет связаться с партией или пыталось сблизиться с ней“.
Пригожин планировал использовать EKRE для проведения операции влияния в Эстонии
Издание Politico опубликовало основывающееся на тайных документах исследование, которое дает обзор об инфооперациях Пригожина во всем мире. Один конкретный документ свидетельствует о том, что нанятые Пригожиным оперативники перед выборами в Европарламент в 2019 году пытались придумать схемы для поддержки EKRE.
Как пишет издание, оперативники планировали распространить в Эстонии нарративы, мол якобы „Евросоюз вызвал в Эстонии проблемы“, а также планировали кампании, направленные против в то время занимавшей пост президента Керсти Кальюлайд и главы Партии реформ Каи Каллас.
Не ясно, удалось ли оперативникам воплотить этот конкретный план в жизнь. Например, указанные в документе группы в Facebook так и не были созданы.
Тем не менее, эта стратегия крайне схожа с тем, что происходило в Эстонии в конце 2018 года перед выборами в Рийгикогу. Пособники Кремля создавали в Facebook и ВКонтакте группы, которые пытались разжечь недовольство и распространить ультраправые точки зрения.