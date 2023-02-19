Мооника Хельме утверждает, что в статье Politico нет связи между EKRE и начальником частной армии Вагнера. Но это неправда

Мооника Хельме написала в социальных сетях, что ассоциация EKRE с Пригожиным является прямой и преднамеренной фальсификацией оригинального текста. „В статье Politico не упоминается EKRE. EKRE была включена в текст, опубликованный в нашей прессе, совершенно произвольно, очевидно, по политическим причинам“, - написала она.

Однако это неправда. В статье Politico говорится, как и отмечает Хельме, что Пригожин в последние годы пытался распространять дезинформацию и оказывать политическое влияние на страны ЕС, включая Эстонию, чтобы усилить антинатовские и антизападные идеи.

Мооника Хельме, однако, не упоминает, что статья Politico явно указывает на связь между EKRE и Пригожиным. „Согласно одному из документов, оперативники Пригожина намеревались поддержать крайне правую евроскептическую партию ЕКРЕ в преддверии выборов в Европарламент 2019 года“, - говорится в Politico.

Politico также поговорило с ученым и политологом из Балтийского колледжа обороны Вильяром Вебелем. „Их сотрудничество началось потому, что EKRE хотела противостоять радикально либеральным партиям, и они [оперативники Пригожина] были рады принять этот профессионально подготовленный пакет“, - рассказал Вебель Politico. Он имел в виду тот факт, что у EKRE уже были материалы и содержание, которые Пригожин мог легко использовать.

Хенн Пыллуаас: это полный бред

Член партии EKRE Хенн Пыллуаас сообщил вчера в интервью Delfi, что ничего подобного тому, что утверждает Politico, не было. „Это полная чушь“, - заявил Пыллуаас.

Заместитель председателя EKRE сказал, что, по его мнению, статья не соответствует действительности, и указал, что, возможно, оказать влияние пытались на другие политические партии. „EKRE не имеет с ними абсолютно никаких связей или отношений, это полная чушь в прямом смысле этого слова“, - сказал Пыллуаас.