Новости Эстонии
18.02.2023, 19:06

Politico: основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин в 2019 году планировал инфооперацию в Эстонии при помощи EKRE

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Vasakul Vladimir Putin ja tema truu käsilane oligarh Jevgeni Prigožin, paremal Endine EKRE esimees Mart Helme
Vasakul Vladimir Putin ja tema truu käsilane oligarh Jevgeni Prigožin, paremal Endine EKRE esimees Mart Helme
ФОТО: Wikipedia Commons/Martin Ahven (Õhtuleht) | Delfi Meedia

Тайные документы раскрыли, что один из самых скандальных и опасных российских олигархов, основатель „фабрики троллей“ и ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин в 2019 году искал возможности тайно поддержать EKRE.

Издание Politico опубликовало основывающееся на тайных документах исследование, которое дает обзор об инфооперациях Пригожина во всем мире. Один конкретный документ свидетельствует о том, что нанятые Пригожиным оперативники перед выборами в Европарламент в 2019 году пытались создать придумать схемы для поддержки EKRE.

Как пишет издание, оперативники планировали распространить в Эстонии нарративы, мол якобы „Евросоюз вызвал в Эстонии проблемы“, а также планировали кампании, направленные против в то время занимавшей пост президента Керсти Кальюлайд и главы Партии реформ Каи Каллас.

Не ясно, удалось ли оперативникам воплотить этот конкретный план в жизнь. Например, указанные в документе группы в Facebook так и не были созданы.

Тем не менее, эта стратегия крайне схожа с тем, что происходило в Эстонии в конце 2018 года перед выборами в Рийгикогу. Пособники Кремля создавали в Facebook и ВКонтакте группы, которые пытались разжечь недовольство и распространить ультраправые точки зрения.

Propastop и Postimees тогда писали, как в эстонских соцсетях через сомнительные аккаунты начала распространяться тема выхода Эстонии из Евросоюза - #ESTexitEU.

Представитель Meta подтвердил, что в 2018 году Facebook удалил связанную с данной темой группу „Estoners“. Согласно подозрению, ей руководила как раз сеть Пригожина.

Директор бюро Полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп сказал Politico, что составленная „Вагнером“ для Эстонии стратегия схожа с ранее составленными пропагандистскими проектами в России. „Настоящая опасность заключается не в одном проекте, а в долгоиграющих стремлениях, что намного опаснее одного конкретного проекта“, - сказал Пуусепп.

„Когда мы видим в Европе рост популизма, то мне кажется, что [российские пропагандисты] понимают, что это может быть для них возможностью“, - добавил он. По его словам, инфооперации со стороны РФ - постоянная угроза государственной безопасности Эстонии.

Пуусепп также сообщил Delfi, что КаПо осведомлена о материалах, упоминающихся в статье Politico: „Антиэстонская деятельность воздействия со стороны Кремля - уже давно известная нам угроза. В упомянутом в статье проекте мы узнаем оппортунистический почерк Кремля, когда одновременно с созданием нового напряжения используются уже имеющие противоречия“.

„Те, кого используют в этих целей, могут сами об этом даже не догадываться“, - подчеркнул он.

EKRE отказалась комментировать Politico данную тему.

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