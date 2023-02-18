Politico: основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин в 2019 году планировал инфооперацию в Эстонии при помощи EKRE

Издание Politico опубликовало основывающееся на тайных документах исследование, которое дает обзор об инфооперациях Пригожина во всем мире. Один конкретный документ свидетельствует о том, что нанятые Пригожиным оперативники перед выборами в Европарламент в 2019 году пытались создать придумать схемы для поддержки EKRE.

Как пишет издание, оперативники планировали распространить в Эстонии нарративы, мол якобы „Евросоюз вызвал в Эстонии проблемы“, а также планировали кампании, направленные против в то время занимавшей пост президента Керсти Кальюлайд и главы Партии реформ Каи Каллас.

Не ясно, удалось ли оперативникам воплотить этот конкретный план в жизнь. Например, указанные в документе группы в Facebook так и не были созданы.

Тем не менее, эта стратегия крайне схожа с тем, что происходило в Эстонии в конце 2018 года перед выборами в Рийгикогу. Пособники Кремля создавали в Facebook и ВКонтакте группы, которые пытались разжечь недовольство и распространить ультраправые точки зрения.

Propastop и Postimees тогда писали, как в эстонских соцсетях через сомнительные аккаунты начала распространяться тема выхода Эстонии из Евросоюза - #ESTexitEU.

Представитель Meta подтвердил, что в 2018 году Facebook удалил связанную с данной темой группу „Estoners“. Согласно подозрению, ей руководила как раз сеть Пригожина.

Директор бюро Полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп сказал Politico, что составленная „Вагнером“ для Эстонии стратегия схожа с ранее составленными пропагандистскими проектами в России. „Настоящая опасность заключается не в одном проекте, а в долгоиграющих стремлениях, что намного опаснее одного конкретного проекта“, - сказал Пуусепп.

„Когда мы видим в Европе рост популизма, то мне кажется, что [российские пропагандисты] понимают, что это может быть для них возможностью“, - добавил он. По его словам, инфооперации со стороны РФ - постоянная угроза государственной безопасности Эстонии.