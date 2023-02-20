Вадим Белобровцев об обыске в школе Махтра: распространяемую информацию директор считает клеветой(29)
Сразу несколько подростков и их родителей родителей пожаловались RusDelfi, что в Таллиннской Махтраской школе педагоги останавливали учеников на лестнице и раздевали при всех в поисках запрещенных предметов и веществ. Продолжают ли учиться обысканные дети в этом учебном заведении и что думают о произошедшем в мэрии и управе района Ласнамяэ — в материале RusDelfi.
По словам родных девочки, та после истории с обыском подверглась буллингу.
„Сейчас клоунаду устроили учителя. „Наташа (имя ребенка изменено) говорит, что она идет по коридору, и если кто-то из учителей встречается, то поднимает руки и отходит в сторону“, — рассказывают родные девочки. Также, по словам близких ребенка, находиться в учебном заведении Наташе все сложнее.
RusDelfi также обратился по этому вопросу к вице-мэру Таллинна Вадиму Белобровцеву. Про ситуацию, произошедшую в таллиннской основной школе Махтра, ему известно.