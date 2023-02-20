Вадим Белобровцев об обыске в школе Махтра: распространяемую информацию директор считает клеветой

Сразу несколько подростков и их родителей родителей пожаловались RusDelfi, что в Таллиннской Махтраской школе педагоги останавливали учеников на лестнице и раздевали при всех в поисках запрещенных предметов и веществ. Продолжают ли учиться обысканные дети в этом учебном заведении и что думают о произошедшем в мэрии и управе района Ласнамяэ — в материале RusDelfi.