„Педагог задрала мою кофту, был виден лифчик. При мальчиках и девочках“. Ученики жалуются на досмотры в таллиннской школе

„Если ваши подростки учатся в этой школе, объясните им их права. Это школа, а не тюрьма“

„Пост пишу анонимно, чтоб избежать травли ребенка со стороны педагогов“, — так начиналось появившееся в фейсбуке 25 января. — Социальный педагог отвела девочку на пожарную лестницу, сказала вывернуть карманы и обыскала портфель. После чего заставила снять обувь и носки, снять кофту и задрать футболку. Все это сопровождалось оскорблениями. Как помнит ребенок, социальный педагог говорила: „Я знаю, что у тебя что-то есть и ты наркоманка. Я знаю, ты наркоманка, ты слишком бледная!“.

Также в посте анонимный автор сообщал, что, по рассказам ее племянницы, одну из одноклассниц также обыскивали в кабинете социального педагога, но заставили раздеться до нижнего белья. Подобные досмотры начали происходить, по заверению автора поста, после смены директора.

„Племяннице я объяснила, что максимум, на что школа имеет право, да и то, не факт — это проверить портфель. Устраивать обыск тела и заставить раздеваться школа права не имеет. В случае, если в дальнейшем ее будут заставлять раздеваться, она имеет право отказаться и сказать, что производить такого рода обыск имеет только полиция. В противном случае это нарушение права личных границ и права распоряжаться собственным телом. Если ваши подростки учатся в этой школе, спросите их, что там происходит и объясните им их права. Это школа, а не тюрьма“, — заканчивался призывом пост.

На это сообщение откликнулось большое количество возмущенных посетителей фейсбука. Истории сыпались как из рога изобилия, обрастая все новыми подробностями.