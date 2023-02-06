ЧП и криминал
06.02.2023, 07:00

„Педагог задрала мою кофту, был виден лифчик. При мальчиках и девочках“. Ученики жалуются на досмотры в таллиннской школе

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Директор: проверка была проведена в деликатной манере
ФОТО: Delfi Meedia

В популярной эстонской группе „Мамочки и их жизнь“ в фейсбуке появилось анонимное сообщение о том, что в Таллиннской Махтраской школе с детьми произошел вопиющий случай: педагоги останавливали учеников на лестнице и раздевали при всех вплоть до нижнего белья в поисках запрещенных предметов и веществ. Про этот факт уверенно заявляют и подростки, и родители. Но заявления в полицию подавать не спешат. Директор школы подтвердил произошедшее, но призвал „не искать проблем, где их нет“. В запутанной истории разбирается RusDelfi.

„Если ваши подростки учатся в этой школе, объясните им их права. Это школа, а не тюрьма“

„Пост пишу анонимно, чтоб избежать травли ребенка со стороны педагогов“, — так начиналось появившееся в фейсбуке 25 января. — Социальный педагог отвела девочку на пожарную лестницу, сказала вывернуть карманы и обыскала портфель. После чего заставила снять обувь и носки, снять кофту и задрать футболку. Все это сопровождалось оскорблениями. Как помнит ребенок, социальный педагог говорила: „Я знаю, что у тебя что-то есть и ты наркоманка. Я знаю, ты наркоманка, ты слишком бледная!“.

Также в посте анонимный автор сообщал, что, по рассказам ее племянницы, одну из одноклассниц также обыскивали в кабинете социального педагога, но заставили раздеться до нижнего белья. Подобные досмотры начали происходить, по заверению автора поста, после смены директора.

„Племяннице я объяснила, что максимум, на что школа имеет право, да и то, не факт — это проверить портфель. Устраивать обыск тела и заставить раздеваться школа права не имеет. В случае, если в дальнейшем ее будут заставлять раздеваться, она имеет право отказаться и сказать, что производить такого рода обыск имеет только полиция. В противном случае это нарушение права личных границ и права распоряжаться собственным телом. Если ваши подростки учатся в этой школе, спросите их, что там происходит и объясните им их права. Это школа, а не тюрьма“, — заканчивался призывом пост.

На это сообщение откликнулось большое количество возмущенных посетителей фейсбука. Истории сыпались как из рога изобилия, обрастая все новыми подробностями.

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