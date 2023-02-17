Расследование Eesti Ekspress о кремлевских агентах влияния всколыхнуло Европу: правительство Австрии планирует начать расследование

Около полугода назад „Экспресс“ обнаружил, что были взломаны электронные почтовые ящики аппаратчиков российской Госдумы и многие письма утекли в сеть. Мы поделились находкой с нашими международными партнерами и начали совместное расследование. Недавно были обнародованы его результаты.

Результаты расследования показали, что „лоббистская организация“, состоящая из сотрудников Государственной думы и привлеченных ими посредников, сумела скормить прокремлевские идеи членам парламента Австрии, Кипра и Италии, а также многочисленным политикам в Европейском союзе на местах. Во внутренних документах сети утверждалось, что под контролем находились политики большинства стран ЕС.

Выводы были опубликованы Eesti Ekspress в сотрудничестве с международной журналистской организацией Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

После выхода статей оппозиция в австрийском парламенте направила вопросы министру внутренних дел и министру финансов, поскольку сделанные журналистами выводы указывали на то, что политикам Австрийской партии свободы переводились подозрительные средства. А политики обязаны отвечать на такие вопросы.

В то же время госконтроль Австрии (Rechnungshof) объявил, что в случае, если обнаружатся подтверждения высказанным подозрениям, будет начато официальное расследование.

Статья была процитирована и ей были посвящены обзоры в известных изданиях Украины, Греции, Кипра, Италии и Австрии. Интервью у журналистов „Экспресса“ взяли крупные СМИ Латвии, Германии, Франции и Польши.