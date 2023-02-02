УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Член Центристской партии восхищенно пишет кремлевскому активисту: договор о сотрудничестве с „Единой Россией“ работает хорошо!

„Уважаемый Максим Николаевич“, — так Макс Каур, в то время депутат Таллиннского городского собрания от Центристской партии, обращается в письме к депутату российской Госдумы в мае 2011 года.

„Приятно заметить, что между нашими партиями, Центристской партией Эстонии и партией „Единая Россия“, заключен договор о сотрудничестве, который хорошо работает!“ — восхищается Каур и поздравляет адресата с очередным Днем Победы.

Центристская партия не хотела расторгать этот договор в течение многих лет, поскольку он, по сути, „потерял силу“ сразу после заключения. „Этот договор не действителен уже более десяти лет“, — подтвердил нынешний председатель партии Юри Ратас „Актуальной камере“ в 2017 году. То же самое говорили все ведущие деятели партии, как до этого, так и после. Возможно, Ратас округляет слишком смело, ведь шестью годами ранее, если верить Кауру, договор еще „хорошо работал“.

Лишь 5 марта 2022 года совет партии широким жестом решил аннулировать это соглашение.

Дружба с российскими националистами

В начале 2010-х годов на российские улицы высыпали ультраправые молодежные силы, подавлявшие кулаками протесты инакомыслящих. Если антиправительственная демонстрация становилась слишком бурной, на место приезжал автобус, полный людей в масках, которые просто избивали всех подряд.

Члены русского националистического движения „Россия молодая“ тоже принимали участие в подобных мероприятиях по „поддержанию порядка“. С местными антифашистскими молодежными организациями даже случались массовые драки, напоминавшие криминальные разборки.

У движения было отделение и в Эстонии, где оно организовывало акции протеста и пропагандистские мероприятия.

Эстонских членов организации курировала из Москвы Мария Коледа, тогдашняя руководительница проектов в „России молодой“. Среди утекших писем обнаружилось и ее резюме, в котором значится, что она отвечала за создание прокремлевских организаций и обучение активистов в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Приднестровье, а также курировала эти организации.