УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | После аннексии Крыма тайная российская организация заткнула деньгами рты европейских политиков

Международное* расследование, начатое по инициативе Eesti Ekspress, показывает, с какой бесстыдной легкостью после оккупации Крыма россияне сближались с ультраправыми и ультралевыми политиками Европейского союза и получали от них практически все, что им было нужно.

Конечно, за это пришлось платить, но результат того стоил. Из оказавшихся в общем доступе электронных писем видно, как инъекция пророссийского мышления, введенная всего лишь в одном местном самоуправлении, распространилась оттуда, подобно вирусу, во многие радикальные партии Европы.

Работники российского государственного аппарата заставляли политиков выступать с заявлениями и законопроектами, направленными на подрыв репутации Украины, даже на уровне государственного парламента.

„Наша самая громкая информационная операция!“

„Это бомба! — писал своим коллегам весной 2016 года уроженец Армении и советник Госдумы Саргис Мирзаханян. — С точки зрения прессы, это, похоже, наша самая громкая информационная операция“.

У Мирзаханяна действительно была причина для радости.