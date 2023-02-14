На годовщину ЭР в Эстонию приедут Столтенберг и фон дер Ляйен(28)
Насколько известно ERR, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг были приглашены в Эстонию на празднование годовщины ЭР, и оба дали согласие на участие в торжественных мероприятиях.
Не исключен визит в Таллинн и президента Франции Эммануэля Макрона. Французские подразделения играют очень важную роль в боевой группе НАТО, дислоцированной в Эстонии, пишет RusERR.
В понедельник президент Алар Карис заявил в передаче Välistund на Vikerradio, что в связи со 105-летием Эстонской Республики ожидается визит в Эстонию высокопоставленных лиц. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
Президент США Джо Байден 20-22 февраля находится с визитом в Польше. По сообщению Вашингтона, глава США встретится там с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить совместные усилия по поддержке Украины и усилению НАТО.