Алар Карис анонсировал визит в Эстонию важного лица мировой державы. И предупредил о возможном затягивании войны(51)
Президент Эстонии Алар Карис заявил в радиопередаче „Välistund“, что у России достаточно ресурсов, чтобы вести войну в Украине еще несколько лет, и Запад должен это учитывать. Он также анонсировал визит в Эстонию высокопоставленного зарубежного политика, передает rus.err.
„Допустим, украинских солдат 50, а на противоположной стороне 300. Если эти 300 исчезнут, вместо них будет еще 300. Это значит, что как бы плохо сегодня не был обучен российский солдат, он все равно будет стрелять в украинцев. И если эта масса идет оттуда все время, а у России в данный момент ресурсы есть, то война может затянуться очень надолго. У России в заднем кармане еще есть и денежные резервы для ведения многолетней войны. Просто нужно это учитывать“, - сказал Карис.
Карис сообщил, что в связи со 105-летием Эстонской Республики ожидается визит высокопоставленного лица из играющей важную роль в мировой политике страны в Эстонию.
„Когда придет время, то будет и соответствующее сообщение“, - пообещал Карис.