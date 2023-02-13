Алар Карис анонсировал визит в Эстонию важного лица мировой державы. И предупредил о возможном затягивании войны

„Допустим, украинских солдат 50, а на противоположной стороне 300. Если эти 300 исчезнут, вместо них будет еще 300. Это значит, что как бы плохо сегодня не был обучен российский солдат, он все равно будет стрелять в украинцев. И если эта масса идет оттуда все время, а у России в данный момент ресурсы есть, то война может затянуться очень надолго. У России в заднем кармане еще есть и денежные резервы для ведения многолетней войны. Просто нужно это учитывать“, - сказал Карис.