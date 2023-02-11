Тестирование мобильного приложения госуслуг mRiik откладывается
Государство планировало в феврале запустить раннюю версию мобильного приложения mRiik, которое должно впервые объединить государственные услуги в мобильном телефоне. Но теперь выяснилось, что она появится только в марте, так как не готова безопасная система тестирования.
„В настоящее время идут работы по доводке, чтобы гаджеты участников тестирования были надежно защищены. Эти работы завершатся предположительно в марте. Это означает, что приложение будет протестировано и возможные критические ошибки будут исправлены“, - сообщил Департамент государственной инфосистемы.
Ранее сообщалось, что тестирование начнется в феврале.
Министерство экономики и коммуникаций поставило целью запустить приложение в середине года.
При разработке приложения был взят на основу опыт украинского приложения госуслуг „Дія“.