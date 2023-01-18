Наконец-то! Начинается тестирование мобильного приложения mRiik

Начиная с февраля у каждого будет возможность внести свой вклад в развитие mRiik, оставив обратную связь, и зарегистрироваться в качестве тестировщика ранней версии приложения. Это можно сделать здесь.

Ответственный за техническую сторону приложения специалист Департамента государственной инфосистемы Каупо Лаагрикюль отметил, что при разработке был взят на основу опыт украинского приложения госуслуг „Дія“.

„Мы руководствовались ожиданиями и отзывами людей, приняв их во внимание в наших разработках“, — сказал он и отметил, что за счет единой государственной мобильной платформы государство сможет в дальнейшем экономить на расходах на разработку.

2 сентября прошлого года министр инфотехнологий Эстонии Кристьян Ярван и министр цифровой информации Украины Михайло Федоров подписали договор о сотрудничестве. Тогда Ярван перечислил возможные варианты использования государственного приложения: т.н. Minu e-ID, то есть ИД-карта, паспорт и водительские права; все виды справок, например, COVID-справка; государственный почтовый ящик, извещения, предупреждения и штрафы, разовые услуги и разрешения, например, рыболовное разрешение или разрешение на управление дроном; справки о недостатке здоровья, пенсионное удостоверение, свидетельство о нетрудоспособности и многое другое.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.