10.02.2023, 15:35
Лидер социал-демократов растворился в воздухе? Министра внутренних дел Ляэнеметcа ищут премьер-министр Каллас и партнер по коалиции Сеэдер(3)
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В коалиции назрела очередная ссора между председателем Isamaa и министром внутренних дел. Isamaa утверждает, что Ляэнеметса не получается найти и выйти с ним на контакт. Председатель соцдемов в свою очередь ответил, что Isamaa пытается использовать ссору для политической агитации.
Вчера в передаче „Esimene stuudio“ (эст. Первая студия - прим. ред) председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер обвинил министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) в том, что его уже больше месяца не видели на собраниях в совете коалиции. „К моему удивлению, сами социал-демократы не знают, где находится Лаури Ляэнеметс“, - сказал Сеэдер в эфире.