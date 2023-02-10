Новости Эстонии
10.02.2023, 15:35

Лидер социал-демократов растворился в воздухе? Министра внутренних дел Ляэнеметcа ищут премьер-министр Каллас и партнер по коалиции Сеэдер

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Премьер-министр Каллас и партнер по коалиции Сеэдер говорят, что им долгое время не удавалось "поймать" Лаури Ляэнеметса.
Премьер-министр Каллас и партнер по коалиции Сеэдер говорят, что им долгое время не удавалось "поймать" Лаури Ляэнеметса.
ФОТО: Delfi Meedia

В коалиции назрела очередная ссора между председателем Isamaa и министром внутренних дел. Isamaa утверждает, что Ляэнеметса не получается найти и выйти с ним на контакт. Председатель соцдемов в свою очередь ответил, что Isamaa пытается использовать ссору для политической агитации.

Вчера в передаче „Esimene stuudio“ (эст. Первая студия - прим. ред) председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер обвинил министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) в том, что его уже больше месяца не видели на собраниях в совете коалиции. „К моему удивлению, сами социал-демократы не знают, где находится Лаури Ляэнеметс“, - сказал Сеэдер в эфире.

Это случилось после того, как Сеэдер опубликовал открытое письмо к Ляэнеметсу с просьбой прекратить нападки на партнеров по коалиции и разобщать народ Эстонии. Письмо было опубликовано после выхода интервью RusDelfi с Ляэнеметсом. Подробнее об этом читайте здесь „Как статья RusDelfi раздор в правящей коалиции посеяла“.

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