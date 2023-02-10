Лидер социал-демократов растворился в воздухе? Министра внутренних дел Ляэнеметcа ищут премьер-министр Каллас и партнер по коалиции Сеэдер

Вчера в передаче „Esimene stuudio“ (эст. Первая студия - прим. ред) председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер обвинил министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) в том, что его уже больше месяца не видели на собраниях в совете коалиции. „К моему удивлению, сами социал-демократы не знают, где находится Лаури Ляэнеметс“, - сказал Сеэдер в эфире.