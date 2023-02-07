МНЕНИЕ | Как статья RusDelfi раздор в правящей коалиции посеяла(5)
У не знающего изнанки журналистской работы читателя русскоязычных СМИ в Эстонии может сложиться впечатление, что контент и информация для эстоноязычного читателя и русскоязычного существуют в параллельных мирах. Delfi - для эстонцев, RusDelfi - для русских. В таком контексте особенно примечательным кажется то, что эксклюзивное интервью RusDelfi с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом посеяло раздор в правящий коалиции и послужило поводом для эмоциональных высказываний в Рийгикогу и медиа.
19 января 2023 года на RusDelfi вышло большое интервью с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом. В нем были затронуты темы предвыборной программы соцдемов, повышение налогов, взаимоотношений русскоязычных и эстоноязычных жителей в Эстонии и перенос Нарвского танка. Ляэнеметс в интервью указал, что работа соцдемов, образно говоря, состоит в том, чтобы не допустить „избиения“ местных русских. Слова министра русскоязычному порталу не остались незамеченными его коллегами по коалиции.
25-го числа на инфочасе Рийгикогу министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) назвал слова Ляэнеметса неприемлемыми, а риторику - кровожадной. „Это безобразное интервью, все интервью, где он говорит, что идея социал-демократов состоит в том, что все „избивают“ русских — мы, другие партии — а социал-демократы их защищают“, — пожаловался Урмас Рейнсалу. „Это фактически направлено на разжигание межнациональной розни с очень явным намерением получить голоса русских избирателей“, — сказал он. Такие вещи играют на пропутинском настрое в обществе, считает Рейнсалу: „Я понимаю, что если деньги не пахнут, как говорили в Древнем Риме, то и голоса не пахнут. Знаете, простите, но такая риторика для меня имеет привкус крови“.
Позже высказался еще один партнер по коалиции - председатель партии Isamaа Хелир-Валдор Сеэдер.
Он опубликовал открытое письмо Ляэнеметсу, так как, по его словам, министр внутренних дел в последнее время предпочитал тратить энергию больше на выступления в медиа, нежели заниматься государственным управлением или садиться за стол переговоров. В письме Сеэдер так же, как и Рейнсалу, обвинил Ляэнеметса в борьбе за голоса избирателей и игре на руку Кремлю. О склоках между партнерами по коалиции вышел и видео-сюжет на Kanal 2. В нем Ляэнеметс в ответ на обвинения заявил, что никогда не скрывал позицию Социал-демократической партии и поинтересовался, где был Урмас Рейнсалу, когда Ляэнеметс озвучивал те же слова в интервью другим изданиям и на заседаниях правительства.
То ли политики действительно невнимательно друг друга слушали, то ли по мере приближения выборов высказывания отдельных личностей становятся все резче, что однозначно злит былых союзников. Особенно интересно наблюдать за тем, как каждый стремится обвинить соседа в игре на струнах душ избирателей в преддверии выборов. Ведь до оглашения результатов каждый играет сам за себя. Как бывшие партнеры могут перейти в роль оппозиции, так и бывшие враги могут стать союзниками в зависимости от того, кто получит больше голосов, а соответственно, влияния.
Можно ли было ожидать эффекта разорвавшейся бомбы от интервью на русском языке? Скорее нет, чем да. При создании материала мы ориентировались в первую очередь на интересы аудитории RusDelfi. Но набравший обороты скандал доказал, что не стоит недооценивать „четвертую власть“ в лице медиа, пусть и выпускающего материалы на негосударственном языке.