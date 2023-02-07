МНЕНИЕ | Как статья RusDelfi раздор в правящей коалиции посеяла

19 января 2023 года на RusDelfi вышло большое интервью с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом. В нем были затронуты темы предвыборной программы соцдемов, повышение налогов, взаимоотношений русскоязычных и эстоноязычных жителей в Эстонии и перенос Нарвского танка. Ляэнеметс в интервью указал, что работа соцдемов, образно говоря, состоит в том, чтобы не допустить „избиения“ местных русских. Слова министра русскоязычному порталу не остались незамеченными его коллегами по коалиции.

25-го числа на инфочасе Рийгикогу министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) назвал слова Ляэнеметса неприемлемыми, а риторику - кровожадной. „Это безобразное интервью, все интервью, где он говорит, что идея социал-демократов состоит в том, что все „избивают“ русских — мы, другие партии — а социал-демократы их защищают“, — пожаловался Урмас Рейнсалу. „Это фактически направлено на разжигание межнациональной розни с очень явным намерением получить голоса русских избирателей“, — сказал он. Такие вещи играют на пропутинском настрое в обществе, считает Рейнсалу: „Я понимаю, что если деньги не пахнут, как говорили в Древнем Риме, то и голоса не пахнут. Знаете, простите, но такая риторика для меня имеет привкус крови“.

Позже высказался еще один партнер по коалиции - председатель партии Isamaа Хелир-Валдор Сеэдер.

Он опубликовал открытое письмо Ляэнеметсу, так как, по его словам, министр внутренних дел в последнее время предпочитал тратить энергию больше на выступления в медиа, нежели заниматься государственным управлением или садиться за стол переговоров. В письме Сеэдер так же, как и Рейнсалу, обвинил Ляэнеметса в борьбе за голоса избирателей и игре на руку Кремлю. О склоках между партнерами по коалиции вышел и видео-сюжет на Kanal 2. В нем Ляэнеметс в ответ на обвинения заявил, что никогда не скрывал позицию Социал-демократической партии и поинтересовался, где был Урмас Рейнсалу, когда Ляэнеметс озвучивал те же слова в интервью другим изданиям и на заседаниях правительства.