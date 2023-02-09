ФОТО | Кая Каллас прибыла в Брюссель. Там же выступил с речью Владимир Зеленский

На странице Дома Стенбока в сообщении говорится, что для Эстонии важно двигаться вперед в вопросах создания специального суда для рассмотрения российских преступлений агрессии, использования замороженных активов России для поддержки Украины, наращивания военной помощи Украине, а также повышения производительности военной промышленности.

Также важно, значится в сообщении, чтобы в рамках дискуссии об экономике было продолжено обсуждение проблематики конкурентоспособности Европейского союза и поддержки единого рынка. В фокусе миграционного обсуждения сотрудничество со странами, которые являются источниками и транзитными коридорами миграции, а также укрепление внешней границы Европейского союза.

Сегодня в Брюссель в том числе прибыл президент Владимир Зеленский, чтобы встретиться с лидерами ЕС и выступить с речью. Ранее он побывал в Лондоне, где выступил перед депутатами британского парламента и встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а затем отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.