Зеленский в Брюсселе и непростые вопросы, которые война в Украине ставит перед Европой

Выступая перед европейскими парламентариями, Зеленский заявил, что, сражаясь с Россией, Украина защищает не только себя, но и всю Европу, европейский образ жизни.

Вместе с Зеленским в Брюссель полетел и французский президент Эммануэль Макрон, накануне заверивший, что Украина может рассчитывать на его поддержку, а Франция „полна решимости помочь Украине победить и восстановить ее законные права“.

Аналогичные заявления сделал и германский канцлер Олаф Шольц, подчеркнувший, что России нельзя позволить выиграть войну в Украине.

„Добро пожаловать домой, добро пожаловать в Евросоюз“, - написал в „Твиттере“ президент Европейского совета Шарль Мишель, приветствуя Зеленского в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, добавила, что Брюссель - это сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. „Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу к нашему Союзу“, - написала глава Еврокомиссии.

Глава Европарламента Роберта Метсола заверила Владимира Зеленского, что ЕС будет помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. „Свобода будет защищена, мир будет восстановлен, вы победите. Слава Украине!“ - сказала она, прежде чем передать слово Владимиру Зеленскому.

Однако один из главных вопросов, для разрешения которого, судя по всему, Зеленский и отправился в европейское турне, пока остается неразрешенным: твердого обещания поставить Украине современные боевые самолеты - с конкретными цифрами и датами - пока не прозвучало.

Форум лидеров стран ЕС, на котором выступит Зеленский, - это не ярмарка торговцев оружием. Для Зеленского это шанс оказаться в одном зале с 27 главами государств, многие из которых поставляют Украине оружие, и попробовать убедить их увеличить и ускорить эти поставки.

По словам Зеленского, истребители и ракеты дальнего радиуса действия исключительно важны в дополнение к танкам, о поставках которых западные страны недавно все же договорились, и хотя он обсуждал вопрос о боевых самолетах в Париже, времени для его разрешения осталось очень мало.