Страх потерять работу толкает русскоязычных педагогов учить эстонский

Опрос, проведенный среди учителей, преподающих на русском языке в Ида-Вирумаа, показал, что серьезность перехода осознали многие учителя, чье знание государственного языка не соответствует требованиям.

„Люди также во многом напуганы, потому что без знания эстонского они рискуют потерять работу. А потеря работы влечет за собой множество проблем. Таким образом, мотивация определенно возросла“, – сообщила координатор образовательного кластера Ида-Вирумаа Керда Эйерт.

Чтобы переход к преподаванию на эстонском языке в Ида-Вирумаа был более плавным, в уезде при поддержке Министерства образования будет нанят специалист для помощи учителям в вопросах перехода.

О переходе на эстонский язык обучения говорил и министр образования Тынис Лукас на сегодняшней пресс-конференции правительства. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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