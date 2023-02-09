Страх потерять работу толкает русскоязычных педагогов учить эстонский(1)
Министерство образования и науки считает важным, чтобы при переходе на эстоноязычное образование заинтересованные лица получали информацию из как можно более надежных источников. Первые месяцы подготовки к переходу показали, что учителя, которые преподают на русском языке, начинали осознавать необходимость выучить государственный язык, чтобы сохранить работу, передает RusERR.
Опрос, проведенный среди учителей, преподающих на русском языке в Ида-Вирумаа, показал, что серьезность перехода осознали многие учителя, чье знание государственного языка не соответствует требованиям.
„Люди также во многом напуганы, потому что без знания эстонского они рискуют потерять работу. А потеря работы влечет за собой множество проблем. Таким образом, мотивация определенно возросла“, – сообщила координатор образовательного кластера Ида-Вирумаа Керда Эйерт.
Чтобы переход к преподаванию на эстонском языке в Ида-Вирумаа был более плавным, в уезде при поддержке Министерства образования будет нанят специалист для помощи учителям в вопросах перехода.
О переходе на эстонский язык обучения говорил и министр образования Тынис Лукас на сегодняшней пресс-конференции правительства. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.