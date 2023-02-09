ВИДЕО | Переход на эстонский язык, российская пропаганда, советские памятники. Правительство рассказало о своих новых решениях

Рейнсалу сообщил, что к настоящему моменту из публичного пространства убрано 64 красноармейских монумента, осталось 150. Правительство покрывает расходы на эти действия.

Необходимо ввести общеевропейские меры в отношении попыток уклониться от антироссийских санкций. Эстония выступает за полное торговое эмбарго с Россией, а также снижение потолка цен на сырую нефть.

Ситуация в Турции крайне драматичная, минусовая температура также не способствуют спасательным работам. Всего на настоящий момент 15 граждан Эстонии зарегистрировали свое пребывание в Турции. Если кто-то этого не сделал, то разумно сделать сейчас. Насколько известно на данный момент, никто из граждан Эстонии в результате землетрясения не пострадал.

Министр культуры Пирет Хартман сообщила, что правительство утвердило лауреатов премий в области культуры и спорта. Также правительство утвердило положения в связи с общеевропейским постановлением о свободе сми. Самый большой вызов сейчас — предотвратить попадание российской пропаганды в Европу, и это постановление дает возможность более тесного сотрудничества в этом направлении внутри ЕС.

Прошлое правительство разработало законопроект, который наделяет комиссию по надзору за партиями большими полномочиями, но сейчас внутри правительства имеются некоторые разногласия по данному вопросу.