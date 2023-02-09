ВИДЕО | Переход на эстонский язык, российская пропаганда, советские памятники. Правительство рассказало о своих новых решениях(45)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр финансов Аннели Аккерманн, министр культуры Пирет Хартман и министр образования и науки Тынис Лукас. Премьер-министр Кая Каллас находится в Брюсселе, где принимает участие в работе Европейского совета.
Рейнсалу сообщил, что к настоящему моменту из публичного пространства убрано 64 красноармейских монумента, осталось 150. Правительство покрывает расходы на эти действия.
Необходимо ввести общеевропейские меры в отношении попыток уклониться от антироссийских санкций. Эстония выступает за полное торговое эмбарго с Россией, а также снижение потолка цен на сырую нефть.
Ситуация в Турции крайне драматичная, минусовая температура также не способствуют спасательным работам. Всего на настоящий момент 15 граждан Эстонии зарегистрировали свое пребывание в Турции. Если кто-то этого не сделал, то разумно сделать сейчас. Насколько известно на данный момент, никто из граждан Эстонии в результате землетрясения не пострадал.
Министр культуры Пирет Хартман сообщила, что правительство утвердило лауреатов премий в области культуры и спорта. Также правительство утвердило положения в связи с общеевропейским постановлением о свободе сми. Самый большой вызов сейчас — предотвратить попадание российской пропаганды в Европу, и это постановление дает возможность более тесного сотрудничества в этом направлении внутри ЕС.
Прошлое правительство разработало законопроект, который наделяет комиссию по надзору за партиями большими полномочиями, но сейчас внутри правительства имеются некоторые разногласия по данному вопросу.
Лукас в свою очередь назвал лауреатов ежегодных премий в сфере науки и образования. Что касается перехода на эстонский язык обучения, то некоторые требования вступят в силу уже с осени 2023 года. Например, со следующего учебного года увеличится количество уроков эстонского языка как иностранного в русских школах: в первой школьной ступени с двух часов до четырех, в следующих ступенях с четырех до пяти. Школы будут обязаны предлагать в качестве иностранного языка категории B (второго иностранного языка) возможность выбирать между несколькими вариантами. Это, по словам министра, должно привести к тому, что в качестве второго иностранного языка будет предлагаться не только русский язык, но и французский, немецкий, финский и прочие.
Он отметил, что в условиях фрагментации общества школа играет важную роль в создании единого инфопространства, она во многом формирует мировоззрение будущих граждан, поэтому в ходе дискуссий в изначальную учебную программу было решено добавить несколько моментов. Например, учебная работа должна поддерживать государственную независимость Эстонии, предмет государственная оборона станет обязательным с осени 2023 года, учение о семье должно рассказывать в том числе о важности традиций, для поддержания традиционных ценностей внедрены понятия „мужчина“ и „женщина“. Новая учебная программа, над которой работало так много людей, передана правительству, сообщил министр и выразил надежду, что она будет утверждена уже на следующей неделе.
Смотрите запись пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!