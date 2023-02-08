Россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии: наши родители были гражданами ЭР. Теперь мы не можем посетить не только квартиры, но даже их могилы

Россияне, которые владеют недвижимостью в Эстонии, создали петицию, в которой просят сделать исключение из запрета на въезд в страну, введенного в августе 2022 года. За две недели удалось собрать необходимые голоса, и сейчас петиция ждет направления на рассмотрение новому правительству. RusDelfi собрал истории тех, кто связан с Эстонией не только правом владения квартирой или домом. У многих россиян, которые из-за запрета не имеют возможности больше посещать нашу страну, здесь остались родственники, а также могилы родных и близких.