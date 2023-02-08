Россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии: наши родители были гражданами ЭР. Теперь мы не можем посетить не только квартиры, но даже их могилы(22)
Россияне, которые владеют недвижимостью в Эстонии, создали петицию, в которой просят сделать исключение из запрета на въезд в страну, введенного в августе 2022 года. За две недели удалось собрать необходимые голоса, и сейчас петиция ждет направления на рассмотрение новому правительству. RusDelfi собрал истории тех, кто связан с Эстонией не только правом владения квартирой или домом. У многих россиян, которые из-за запрета не имеют возможности больше посещать нашу страну, здесь остались родственники, а также могилы родных и близких.
„Не успели закончить ремонт, мебель стоит в коробках“
Валентина из Санкт-Петербурга — одна из создателей петиции собственников недвижимости. „В данный момент такие собственники не могут въехать в Эстонию даже для того, чтобы провести обязательные платежи или выполнить неотложные работы, которые могут повлиять не только на состояние квартир, но и на положение соседей по дому“, — говорит Валентина.
„К созданию петиции я и группа собственников недвижимости пришли после отправки ряда письменных обращений в конвертах, с живыми подписями в Правительство Эстонии, Президенту Эстонии, в МИД Эстонии, мэрам городов и персонально Кае Каллас. Мы пытались привлечь внимание всеми доступными способами!“ — рассказывает Валентина и отмечает, что собственников не услышали. „Мы получили отписки“, — делится женщина. Но все же руки решили не опускать и создали петицию.