Новости Эстонии
07.02.2023, 12:15

ФОТО | Землетрясение в Турции было настолько мощным, что его измерили и эстонские сейсмологические станции

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Eesti seismojaamad ja Türgi maavärin
Eesti seismojaamad ja Türgi maavärin
ФОТО: Eesti Geoloogiateenistus

Геологическая служба Эстонии подтверждает, что вчерашнее землетрясение в Турции было таким мощным, что его измерили все сейсмологические станции Эстонии.

На фотографиях ниже в качестве примера приведены сейсмограммы Саргхауа (SRGE), Васула (VSU) и Пиуза (EE07). Васула также является частью глобальной сети сейсмологических наблюдений GEOFON Центра исследований Земли в Потсдаме, которая используется для быстрого анализа масштабных землетрясений.

Eesti seismojaamad ja Türgi maavärin

Türgi maavärin

Türgi maavärin

К настоящему моменту число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4310 человек. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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