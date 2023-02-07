ФОТО | Землетрясение в Турции было настолько мощным, что его измерили и эстонские сейсмологические станции

На фотографиях ниже в качестве примера приведены сейсмограммы Саргхауа (SRGE), Васула (VSU) и Пиуза (EE07). Васула также является частью глобальной сети сейсмологических наблюдений GEOFON Центра исследований Земли в Потсдаме, которая используется для быстрого анализа масштабных землетрясений.

К настоящему моменту число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4310 человек. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram или Instagram .