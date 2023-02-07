07.02.2023, 12:15
ФОТО | Землетрясение в Турции было настолько мощным, что его измерили и эстонские сейсмологические станции(7)
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Геологическая служба Эстонии подтверждает, что вчерашнее землетрясение в Турции было таким мощным, что его измерили все сейсмологические станции Эстонии.
На фотографиях ниже в качестве примера приведены сейсмограммы Саргхауа (SRGE), Васула (VSU) и Пиуза (EE07). Васула также является частью глобальной сети сейсмологических наблюдений GEOFON Центра исследований Земли в Потсдаме, которая используется для быстрого анализа масштабных землетрясений.
К настоящему моменту число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4310 человек. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.