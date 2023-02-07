Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4310 человек

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более 40 афтершоков.

Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

Жертвами землетрясений стали более 4310 человек. Только в Турции после первого землетрясения погибло более 2900 человек, более 15 000 получили ранения. В соседней Сирии погибло более 1400 человек.

Всю ночь продолжалась спасательная операция по поиску людей, оказавшихся под завалами после обрушения тысяч зданий в обеих странах.

Страны, включая США и Южную Корею, отправляют в регион помощь после того, как Турция обратилась с призывом о помощи.

Президент Красного Полумесяца Керем Киник попросил людей не ездить на своих автомобилях в зоны землетрясения, чтобы пожертвовать гуманитарную помощь. Безопаснее привозить одеяла, теплую одежду и обувь в пункты сбора, откуда потом она будет доставлена в пострадавшие регионы.

„Автомобили провалились в 50-метровый разлом на дороге. На дорогах снег и гололед“, - предупредил он.

Морозы, снег и дождь затрудняют поиск выживших под обломками рухнувших зданий. По словам очевидцев, они слышат голоса погребенных под руинами людей.

Один мужчина в Хатае, провинции на юге Турции, в слезах описывал агентству Reuters мучительное ожидание спасателей.

„Они кричат, они говорят: „Спасите нас“, но мы не можем их спасти... С утра здесь никто не появился“.