Посольство РФ в Эстонии возобновило прием заявлений о выходе из российского гражданства

„С 6 февраля 2023 года возобновляется прием заявлений о выходе из гражданства“, сообщается на сайте. Забронировать время визита можно через систему электронной записи на прием.

Как мы писали ранее, дипломатические отношения между Эстонией и Россией находятся в крайне плохом состоянии, их уровень понижается до временного поверенного в делах.

Совсем скоро каждую из стран Балтии в России и наоборот будет представлять временный поверенный в делах. Литва пошла по этому пути в апреле прошлого года, посол Эстонии должен покинуть Москву к 7 февраля, Латвия сообщила, что из солидарности с Эстонией к 24 февраля понизит уровень дипломатического представителя до временного поверенного в делах, потребовав такого же шага от России.

Как утверждает МИД России, власти Эстонии в последние годы „целенаправленно разрушают весь комплекс отношений с Российской Федерацией“, и последним шагом стало решение Эстонии выслать 13 российских дипломатов и восемь технических работников. В ответ на это Россия в свою очередь решила снизить уровень дипломатического представителя до временного поверенного в делах.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что посол Эстонии Маргус Лайдре не признан в России персоной нон грата, его высылка - ответный шаг на то, что Эстония в дипотношениях следует принципам паритета. „От этого мы точно не отступим, а это значит, что наш посол покинет Россию до 7 февраля. Разумеется, одновременно с этим должен покинуть Эстонию и российский посол. Это означает, что уровень наших дипломатических отношений остается на уровне временных поверенных в делах“, - сказал Рейнсалу.

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