Посольство РФ: эстонские власти вынуждают россиян принимать гражданство ЭР, создавая искусственные жизненные проблемы

Комментируя решение посольства временно приостановить прием заявлений на выход из гражданства РФ лиц, намеревающихся получить гражданство Эстонии, посольство, в частности, заявило, что „многие наши соотечественники вынуждены принимать эстонское гражданство под давлением, которое оказывают на них официальные власти, создавая искусственные жизненные проблемы“. „Намерения наказывать их за это у нас нет и быть не может, несмотря на возникшие объективные трудности в работе“, - заверили в дипмиссии.

„Именно эстонская сторона на протяжении последнего года предпринимала поистине титанические усилия для воспрепятствования нормальному функционированию российских загранучреждений. За этот период численность их работников по требованию властей была сокращена в общей сложности на 35 человек, то есть почти на две трети, а консульские учреждения в Нарве и Тарту были закрыты“, - проинформировало посольство.

По его данным, большая часть сотрудников, которые покинули или должны будут покинуть Эстонию, занималась консульским обслуживанием. Этот факт говорит о том, что эстонские власти преднамеренно перекрывают российским гражданам доступ к консульским услугам, считают в посольстве.

Временная приостановка посольством выполнения отдельных консульских операций „носит вынужденный характер и обусловлена враждебными шагами эстонской стороны, ответные меры на которые последуют в установленном порядке“, - говорится в комментарии.

23 января МИД России сообщил, что в ответ на действия эстонской стороны послу Эстонии предписано покинуть РФ до 7 февраля 2023 года и принято решение понизить уровень дипломатических отношений до временных поверенных в делах.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что это не признание персоной нон грата, а ответ на принцип установления паритета с Эстонией. „От этого мы точно не отступим, а это значит, что наш посол покинет Россию до 7 февраля. Разумеется, одновременно с этим должен покинуть Эстонию и российский посол. Это означает, что уровень наших дипломатических отношений остается на уровне поверенных“, - сказал Рейнсалу.