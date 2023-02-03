ВИДЕО | Полиция наказала политика EKRE, наехавшего на велосипедиста. Он не согласен и подает в суд

Следствие, длившееся более двух месяцев, закончилось решением о признании Калласа виновным. Какое именно наказание ему было назначено, полиция не обнародует, поскольку политик оспорил решение в суде. По данным ERR, речь идет о лишении права на управление автомобилем.

По словам пресс-секретаря Харьюского уездного суда Вийвики Сиплас, дело Калласа будет обсуждаться 3 марта.

Во вторник Каллас сказала Delfi, что не хочет комментировать дело. На письменные вопросы он также до сих пор не ответил.

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