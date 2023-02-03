03.02.2023, 11:10
ВИДЕО | Полиция наказала политика EKRE, наехавшего на велосипедиста. Он не согласен и подает в суд(11)
Дело о проступке председателя фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Марта Калласа, наехавшего на автомобиле на велосипедиста, окажется в суде еще до выборов.
Следствие, длившееся более двух месяцев, закончилось решением о признании Калласа виновным. Какое именно наказание ему было назначено, полиция не обнародует, поскольку политик оспорил решение в суде. По данным ERR, речь идет о лишении права на управление автомобилем.
По словам пресс-секретаря Харьюского уездного суда Вийвики Сиплас, дело Калласа будет обсуждаться 3 марта.
Во вторник Каллас сказала Delfi, что не хочет комментировать дело. На письменные вопросы он также до сих пор не ответил.