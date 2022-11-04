ЧП и криминал
04.11.2022, 10:20

На карьере таксиста поставлен крест? Политик EKRE Март Каллас, сбивший велосипедиста, подрабатывает шофером в Bolt

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Председатель фракции EKRE в Таллиннском городском собрании Март Каллас говорит, что, подрабатывая таксистом, он знакомится с тем, как работает таллиннская велосипедная стратегия, пишет Eesti Päevaleht.

Во вторник председатель фракции EKRE в Таллиннском городском собрании поделился в социальных сетях видеозаписью того, как он сбил велосипедиста, оказавшегося перед автомобилем. Позже Каллас сказал Delfi, что хотел обогнать его. „Вот что это такое: они пытаются атаковать тебя, а ты пытаешься избежать этого в последний момент“, - сказал Каллас. Он добавил, что не хотел причинить вред велосипедисту.

Теперь выяснилось, что член городского собрания в тот вечер ехал на такси фирмы Bolt. „Да, я пользовался платформой Bolt!“ - подтвердил вчера в беседе с Eesti Päevaleht Март Каллас. Политик не знает, сможет ли он по-прежнему работать в качестве таксиста через приложение Bolt.

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