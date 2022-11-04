На карьере таксиста поставлен крест? Политик EKRE Март Каллас, сбивший велосипедиста, подрабатывает шофером в Bolt

Во вторник председатель фракции EKRE в Таллиннском городском собрании поделился в социальных сетях видеозаписью того, как он сбил велосипедиста, оказавшегося перед автомобилем. Позже Каллас сказал Delfi, что хотел обогнать его. „Вот что это такое: они пытаются атаковать тебя, а ты пытаешься избежать этого в последний момент“, - сказал Каллас. Он добавил, что не хотел причинить вред велосипедисту.