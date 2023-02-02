Проколотые колеса и нацарапанные Z: полиция сообщает о нескольких случаях порчи автомобилей с украинскими номерами

„К счастью, было не очень много таких случаев, когда кто-то нападал или портил чужое имущество или символику с целью показать свое враждебное отношение к военным беженцам“, - сообщила Delfi глава следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

К сожалению, случай не единичный. Например, в августе прошлого года пьяный мужчина сжег на Балтийском вокзале флаг Украины. Еще один выложил в социальные сети видео, на котором топчет украинский флаг. Оба мужчины получили наказание.

В последнее время также произошла пара случаев, когда у машин с украинскими регистрационными номерами были повреждены шины или стекла, поцарапан корпус.

Тоатер отметила, что люди, которые совершают подобные действия, не отдают себе отчет, что то, как они выражают свое мнение, недопустимо и карается законом. Полиция просит всех пострадавших и свидетелей сообщать о подобных случаях при первой возможности.

„Эстония - свободная страна, и все могут придерживаться разных взглядов, но недопустимо осквернять символы других государств, разжигать вражду и портить чье-либо имущество“, - подчеркнула Тоатер.

Как ранее писал Delfi, на прошлой неделе на улице Раадику в Ласнамяэ был сильно поврежден автомобиль, принадлежащий бежавшим от войны украинцам. Шины автомобиля были проколоты, боковые зеркала оторваны, досталось и переднему бамперу. На задней части автомобиля было нацарапано несколько букв Z. По факту инцидента начато расследование.