Проколотые колеса и нацарапанные Z: полиция сообщает о нескольких случаях порчи автомобилей с украинскими номерами(3)
На прошлой неделе в столичном районе Ласнамяэ была испорчена машина, принадлежащая семье беженцев из Украины - на ней было нацарапано несколько знаков Z. По словам полиции, это не единственный подобный случай, но происшествия не носят массовый характер.
„К счастью, было не очень много таких случаев, когда кто-то нападал или портил чужое имущество или символику с целью показать свое враждебное отношение к военным беженцам“, - сообщила Delfi глава следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.
К сожалению, случай не единичный. Например, в августе прошлого года пьяный мужчина сжег на Балтийском вокзале флаг Украины. Еще один выложил в социальные сети видео, на котором топчет украинский флаг. Оба мужчины получили наказание.
В последнее время также произошла пара случаев, когда у машин с украинскими регистрационными номерами были повреждены шины или стекла, поцарапан корпус.
Тоатер отметила, что люди, которые совершают подобные действия, не отдают себе отчет, что то, как они выражают свое мнение, недопустимо и карается законом. Полиция просит всех пострадавших и свидетелей сообщать о подобных случаях при первой возможности.
„Эстония - свободная страна, и все могут придерживаться разных взглядов, но недопустимо осквернять символы других государств, разжигать вражду и портить чье-либо имущество“, - подчеркнула Тоатер.
Как ранее писал Delfi, на прошлой неделе на улице Раадику в Ласнамяэ был сильно поврежден автомобиль, принадлежащий бежавшим от войны украинцам. Шины автомобиля были проколоты, боковые зеркала оторваны, досталось и переднему бамперу. На задней части автомобиля было нацарапано несколько букв Z. По факту инцидента начато расследование.