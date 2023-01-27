Печальный день для семьи украинских беженцев из Ласнамяэ: их машину разбили и нацарапали на ней несколько букв Z

Ирина рассказывает, что приехала в Эстонию со своей семьей в октябре прошлого года. Они живут в многоквартирном доме на улице Раадику в Ласнамяэ. По словам Ирины, они всегда паркуют свою белую машину перед домом на специально отведенном для этого месте. „Однако накануне ночью люди, любящие нашего общего соседа, разбили машину, которая спасла меня и моих детей от войны. Здесь мы начали жизнь с чистого листа“, - говорит она.

Шины автомобиля были проколоты, боковые зеркала оторваны, досталось и переднему бамперу. На задней части автомобиля было нацарапано несколько букв Z. Эта буква стала символом поддержки путинского режима и войны в Украине.

„Это больно и стыдно“, - с грустью говорит Ирина. Она сообщила о случившемся в полицию. Для нее важно, чтобы люди узнали об этой истории и поняли, что такие вещи, к сожалению, случаются и в Эстонии.

Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что получил это сообщение сегодня утром. „По факту инцидента начато расследование правонарушения, в ходе которого будут выяснены все детали“, - сообщает пресс-секретарь.