Глава МИД Рейнсалу ответил на критику Керсти Кальюлайд по поводу высылки российских дипломатов

„Достижение паритета числа дипломатов, работающих в Таллинне и Москве, полностью отвечает интересам внешней политики и безопасности Эстонии. Паритетное представительство значительно снижает возможности оказания давления на Эстонию“, — сказал Рейнсалу ERR через пресс-секретаря.

По словам экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд, решение Эстонии сократить размер российской дипмиссии не было столь же „взрослым“, как ее внешняя политика и дипломатия на протяжении последнего года.

„Это (решение Эстонии - ред.) вызывает у наших партнеров и союзников вопрос, что послужило его конкретным мотивом в конкретный момент времени. И не являются ли возможным мотивом выборы, которые пройдут в Эстонии через 5-6 недель“, - сказала Кальюлайд.

Как словам Рейнсалу, этот шаг не вызвал никаких сомнений у союзников Эстонии.

„Принципиальное решение запросить паритет с Россией в плане дипломатического представительства было принято предыдущим правительством еще прошлой весной — это решение реализовано сейчас. Поэтому Кальюлайд и Хельме ошибаются, если утверждают, что на решение как-то повлияли выборы в Эстонии“, - подчеркнул глава МИД.