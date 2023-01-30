Керсти Кальюлайд критически отозвалась о высылке российских дипломатов

„Посол [Эстонии в России Маргус] Лайдре сказал, что ничто не заменит „глаза и уши“ на месте. И мне тоже кажется, что, возможно, этот шаг не был столь же „взрослым“, как наша внешняя политика и дипломатия на протяжении последнего года“, - передает RusERR слова Кальюлайд, сказанные в воскресенье в передаче „Ukraina stuudio“ на телеканале ETV.

Она сравнил это с действиями Литвы, которая решила „выпрыгнуть“ из партнерства Восточной Европы и Китая в формате „16+1“ вместо того, чтобы дать ему самому сойти на нет.

„Это (решение Эстонии - ред.) вызывает у наших партнеров и союзников вопрос, что послужило его конкретным мотивом в конкретный момент времени. И не являются ли возможным мотивом выборы, которые пройдут в Эстонии через 5-6 недель“, - сказала Кальюлайд.

При этом она назвала курс на урезание дипломатических отношений с РФ в принципе правильным.

„Но в принципе это решение на правильной стороне истории, в этом нет сомнений“, - сказала экс-президент Эстонии.

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