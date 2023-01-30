В трагической воскресной аварии в Харьюмаа погиб православный священник

В начале второго ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что автомобиль Ford Transit врезался в дерево, в результате чего погибли двое мужчин.

„В ДТП погибли 45-летний Эрго и 36-летний Александр. За рулем была 28-летняя Кейти“, - уточнили порталу Delfi в пресс-службе полиции.

Что касается возможного состояния опьянения водителя и находившихся в машине лиц, а также других деталей, то полиция пока не может дать такую информацию.

„Возможное состояние опьянения определит экспертиза, все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования“, - отметила полиция.

Порталу Delfi подтвердили, что погибший 45-летний мужчина - это Эрго Лаас, известный также как отец Афрат.

Отец Афрат был священником Эстонской Апостольской Православной церкви (ЭАПЦ). Родился 19.03.1977 года в Таллинне.

Начал церковную службу в Церкви святого Александра в Тарту. Митрополит Эстонской Апостольской Православной Церкви Константинопольского Патриархата Стефан посвятил его в сан диакона 25.12 2002, в потом пресвитера (священника) 14.02.2004.

Отец Афрат служил в приходах Пыльтсамаа, Синди (Пярнумаа), Вярска (Вырумаа), Саатсе (Вырумаа), с 2011 года - в Церкви Святого Симеона и Пророчицы Ханны в Таллинне. Два года (2004-2006) был капланом в Тартуской тюрьме, являлся резервным капланом Сил обороны.