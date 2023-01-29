Трагедия в Харьюмаа: в аварии погибли два человека, машину вела нетрезвая женщина без прав(53)
В ночь на воскресенье в селе Керсалу (волость Ляэне-Харьюмаа) произошло ДТП: автомобиль врезался в дерево, в результате чего погибли два человека.
В Центр тревоги информация об аварии поступила в начале второго часа ночи. Сообщалось, что в селе Керсалу автомобиль Ford transit врезался в дерево.
„К сожалению, столкновение было настолько сильным, что оба находившихся в салоне пассажира, мужчины, погибли на месте происшествия“, - сообщил оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.
„По предварительным данным, автомобилем управляла 28-летняя женщина с подозрением на опьянение, ее отправили в больницу“, - добавил Тамм.
Как сообщила полиция во второй половине дня, погибли мужчины 36 и 45 лет. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Находившаяся за рулем женщина была пристегнута и отделалась легкими травмами.
Выяснилось, что у женщины не было прав. Вопрос с ее возможным опьянением еще выясняется.
Все обстоятельства трагического происшествия будут выяснены в ходе уголовного расследования.