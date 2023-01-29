В понедельник в Эстонии впервые отметят 30 января как знаменательную дату. Куда можно пойти?

В Таллинне этот день начнется в 8:36 с торжественного поднятия флага на Башне Длинный Герман с последующим вручением в Губернаторском саду премии лучшему учителю литературы. Премию вручит президент Алар Карис.

В 16:00 в здании Ратуши в пятый раз вручат Премию Таммсааре за лучший роман.

С 11 до 17 будут открыты музеи Таллиннского литературного центра, где, например, пройдут „свидания вслепую“ с эстонской литературой. Стоимость билета — 1 евро.

Празднования Дня эстонской литературы в столице завершатся дискотекой в парке Таммсааре у скульптуры писателя,, где в 17:00 закружатся диски с музыкой на популярную эстонскую поэзию.

Больше информации о мероприятиях по всей Эстонии (эст.яз.) можно найти здесь.

В состав Таллиннского литературного центра входят три музея: Музей Таммсааре, Музей Эдуарда Вильде и Музей Мати Унта.