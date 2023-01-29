В День эстонской литературы Таллинн вручит литературную премию Таммсааре(1)
В понедельник, 30 января, город в сотрудничестве с Таллиннским литературными центром и Союзом писателей Эстонии в здании Ратуши в пятый раз вручат Премию Таммсааре за лучший роман. В этот день впервые будут вывешены флаги, чтобы отметить День эстонской литературы.
Начиная с 2023 года 30 января будет отмечен в календаре государственных знаменательных дат как День эстонской литературы, чтобы подчеркнуть значимость литературных произведений, а также роль писателей в культуре и обществе Эстонии. В этот день будет отмечено 145-летие Антона Хансена-Таммсааре.
„День рождения Таммсааре в результате работы Таллиннского литературного центра стал важной знаменательной датой, когда в центре всеобщего внимания находится эстонская литература, теперь в этот день будут вывешиваться государственные флаги, - сказал вице-мэр Каарель Оя. – Столь же значимым является вручение премии Таммсааре за лучший роман, которое проходит каждые пять лет и отмечает работу писателей, создающих важнейшие для нашей культуры тексты“.
Литературная премия Таммсааре вручается романам начиная с 1998 года каждые пять лет. Размер премиального фонда в 2023 году составляет 4000 евро. Премия вручается Таллинном в сотрудничестве с Таллиннским литературным центром и Союзом писателей Эстонии.
Цель вручения премии заключается в том, чтобы отметить произведения эстонских писателей, которые были опубликованы в предшествовавшее юбилею Таммсааре пятилетие. При этом роман или романы должны наилучшим образом соответствовать жанру, демонстрировать мастерство автора, отличаться художественной выразительностью и сильным посылом.
По словам директора Таллиннского литературного центра и председателя жюри премии Маарьи Вайно, в последние пять лет было издано около пятисот произведений, которые можно рассматривать в качестве романов. „Поэтому перед жюри, в состав которого входили также Юлле Мадизе, Трийну Тамм, Яанус Вайксоо и Мярт Вяльятага, стояла серьезная задача – определить самые значимые произведения, чтобы выбрать из их числа лауреата премии, - добавила Вайно. – Победителем стал писатель, творчество которого характеризует многоплановый образ мышления, поэтический язык и индивидуальный стиль“.
В рамках празднования годовщины, 30 января, музеи Таллиннского литературного центра (музеи Таммсааре, Вильде и Унта) будут открыты с 11 до 17 часов, стоимость билета – 1 евро. В музеях посетителей будет ждать свидание вслепую с эстонской литературой – каждый сможет взять запакованную книгу, чтобы получить литературный сюрприз.
Кроме того, Таллиннский литературный центр в сотрудничестве с Министерством культуры проведет в парке Таммсааре рядом с памятником писателю мероприятие „Videvikudisko“. Оно состоится 30 января в 17 часов.
Программа мероприятий доступна на странице в сети Facebook.