В День эстонской литературы Таллинн вручит литературную премию Таммсааре

Начиная с 2023 года 30 января будет отмечен в календаре государственных знаменательных дат как День эстонской литературы, чтобы подчеркнуть значимость литературных произведений, а также роль писателей в культуре и обществе Эстонии. В этот день будет отмечено 145-летие Антона Хансена-Таммсааре.

„День рождения Таммсааре в результате работы Таллиннского литературного центра стал важной знаменательной датой, когда в центре всеобщего внимания находится эстонская литература, теперь в этот день будут вывешиваться государственные флаги, - сказал вице-мэр Каарель Оя. – Столь же значимым является вручение премии Таммсааре за лучший роман, которое проходит каждые пять лет и отмечает работу писателей, создающих важнейшие для нашей культуры тексты“.

Литературная премия Таммсааре вручается романам начиная с 1998 года каждые пять лет. Размер премиального фонда в 2023 году составляет 4000 евро. Премия вручается Таллинном в сотрудничестве с Таллиннским литературным центром и Союзом писателей Эстонии.

Цель вручения премии заключается в том, чтобы отметить произведения эстонских писателей, которые были опубликованы в предшествовавшее юбилею Таммсааре пятилетие. При этом роман или романы должны наилучшим образом соответствовать жанру, демонстрировать мастерство автора, отличаться художественной выразительностью и сильным посылом.

По словам директора Таллиннского литературного центра и председателя жюри премии Маарьи Вайно, в последние пять лет было издано около пятисот произведений, которые можно рассматривать в качестве романов. „Поэтому перед жюри, в состав которого входили также Юлле Мадизе, Трийну Тамм, Яанус Вайксоо и Мярт Вяльятага, стояла серьезная задача – определить самые значимые произведения, чтобы выбрать из их числа лауреата премии, - добавила Вайно. – Победителем стал писатель, творчество которого характеризует многоплановый образ мышления, поэтический язык и индивидуальный стиль“.