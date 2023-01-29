СВОДКА ЗА СУТКИ | По вине женщины-водителя пострадали трое. Подробности четырех серьезных ДТП

28 января в 01.45 в Вильяндимаа на окружной дороге вблизи Сууре-Яани Mercedes-Benz снес столб уличного освещения (см фото). Столб застрял под машиной так, что она не могла дальше двигаться. Никто в ДТП не пострадал. Водитель, предположительно, был нетрезв. Обстоятельства происшествия и степень опьянения водителя будут выяснены в ходе разбирательства.

В 02.52 в Таллинне на перекрестке Акадеэмиа теэ и Кадака 39-летняя женщина на Toyota Avensis проигнорировала знак „уступи дорогу“ и столкнулась с Opel Astra Sports Tourer, которым управлял 47-летний мужчина. Оба водителя и пассажир Toyota, 47-летний мужчина, доставлены в больницу.

В 12.34 в Таллинне на Мустакиви теэ (рядом с перекрестком Лаагна) линейный автобус Solaris Urbino, за рулем которого находился 37-летний мужчина, затормозил, в результате чего в салоне автобуса упала 66-летняя женщина, которая не держалась за поручни. Пассажирку доставили в больницу.

В 14.47 в Таллинне на перекрестке Мере пст и ул. Инсерери 33-летний мужчина на Toyota Auris совершал левый поворот через трамвайные пути и врезался в трамвай, которым управляла 65-летняя женщина. Водителя Toyota доставили в больницу.

Рано утром в воскресенье поступило сообщение, что в селе Керсалу (волость Ляэне-Харьюмаа) произошло ДТП: автомобиль врезался в дерево, в результате чего погибли два человека.

За минувшие сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 18 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.