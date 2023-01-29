Трагедия в Харьюмаа: в аварии погибли два человека, машину вела нетрезвая женщина

В Центр тревоги информация об аварии поступила в начале второго часа ночи. Сообщалось, что в селе Керсалу автомобиль Ford transit врезался в дерево.

„К сожалению, столкновение было настолько сильным, что оба находившихся в салоне пассажира, мужчины, погибли на месте происшествия“, - сообщил оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.

„По предварительным данным, автомобилем управляла 29-летняя женщина с подозрением на опьянение, ее отправили в больницу“, - добавил Тамм.

Все обстоятельства трагического происшествия будут выяснены в ходе уголовного расследования.