ЧП и криминал
29.01.2023, 08:00

Трагедия в Харьюмаа: в аварии погибли два человека, машину вела нетрезвая женщина

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В ночь на воскресенье в селе Керсалу (волость Ляэне-Харьюмаа) произошло ДТП: автомобиль врезался в дерево, в результате чего погибли два человека.

В Центр тревоги информация об аварии поступила в начале второго часа ночи. Сообщалось, что в селе Керсалу автомобиль Ford transit врезался в дерево.

„К сожалению, столкновение было настолько сильным, что оба находившихся в салоне пассажира, мужчины, погибли на месте происшествия“, - сообщил оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.

„По предварительным данным, автомобилем управляла 29-летняя женщина с подозрением на опьянение, ее отправили в больницу“, - добавил Тамм.

Все обстоятельства трагического происшествия будут выяснены в ходе уголовного расследования.

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